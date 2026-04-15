Joviat inaugura l'exposició «Camí» de l'artista manresana Eli Salat

Joviat ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Camí, de l'artista manresana Eli Salat, una proposta que recorre prop de vint anys de trajectòria artística a través d'una cinquantena de peces. La mostra es podrà visitar a les instal·lacions del centre a Manresa fins al mes de juny.
Un recorregut per l'evolució artística
L'exposició presenta una selecció d'obres que permeten seguir l'evolució creativa de Salat des de la seva primera mostra, l'any 2006 a l'Escola d'Art de Manresa, fins a l'actualitat. Les peces, procedents tant d'exposicions individuals com de col·leccions privades, evidencien un llenguatge propi marcat pel traç, el color i una expressivitat directa.
L'obra de l'artista destaca per una recerca constant amb materials i tècniques diverses, fet que li ha permès desenvolupar una trajectòria vinculada també a àmbits com el disseny i la direcció artística d'esdeveniments. Entre els seus treballs, hi figura la peça commemorativa del 50è aniversari de Joviat, titulada Calidoscopi.
Un espai educatiu convertit en sala d'exposicions
Per acollir la mostra, Joviat ha adaptat diversos espais del centre amb l'objectiu de convertir-los en un entorn expositiu. L'acte inaugural va reunir una seixantena de persones, entre les quals hi havia el president de la Fundació, Jordi Vilaseca, membres de l'equip directiu i docent, així com professionals i persones vinculades al territori.
Durant la inauguració, tant l'artista com el president de la Fundació van posar en relleu el valor de la iniciativa per enfortir el vincle entre art, educació i comunitat. La jornada es va completar amb una visita comentada a l'exposició.