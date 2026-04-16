La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages ha estat escenari de la presentació del llibre i la inauguració de l'exposició Caires circulars, una proposta que combina pintura i poesia amb la participació dels seus creadors.
Una proposta que uneix llenguatges artístics
Aquest dimecres, la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages ha acollit la presentació del llibre i la inauguració de l'exposició Caires circulars, una iniciativa artística que posa en diàleg dues disciplines: la pintura i la poesia. El projecte neix de la col·laboració entre el pintor Joan Descals i la poetessa Nati Soler, que han treballat conjuntament per donar forma a una obra compartida.
La proposta es basa en la interacció entre llenguatges visuals i literaris, que es troben i es reinterpreten mútuament. Aquest diàleg creatiu permet establir noves lectures i mirades sobre les obres, amb una relació constant entre imatge i paraula.
Presentació amb els autors
L'acte ha comptat amb la presència dels dos autors, que han pogut explicar de primera mà el procés creatiu que ha donat lloc a Caires circulars. Durant la presentació, els assistents han pogut conèixer com s'ha construït aquesta proposta artística conjunta i quins són els elements que articulen la relació entre pintura i poesia.
Aquesta aproximació compartida ha estat un dels eixos centrals de l'acte, que ha posat en valor el treball col·laboratiu i la capacitat de generar una obra única a partir de disciplines diferents.
Presència institucional
La presentació i inauguració també ha comptat amb representació institucional. L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero, han assistit a l'acte, mostrant el suport municipal a iniciatives culturals que fomenten la creació artística i la difusió cultural al municipi.