Sant Fruitós acollirà la presentació del llibre «Àngels de llum» del pallasso Pípol

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest divendres 17 d'abril la presentació del llibre Àngels de llum. Pallassos als camps de refugiats (Parcir), escrit per Josep Noguera Antonell, conegut com a Pípol. L'acte, obert a tothom, començarà a 2/4 de 7 de la tarda.
Una crònica sobre humor i solidaritat en contextos de guerra
El llibre recull les experiències viscudes per l'autor durant diverses expedicions de Pallassos Sense Fronteres amb les companyies Pep Callau i els Pepsicolen a Croàcia i a Bòsnia i Hercegovina, en el context de la Guerra dels Balcans. A través d'un relat que combina sensibilitat, humor i mirada poètica, l'obra mostra com l'art del clown es va convertir en una eina de suport emocional per a persones que vivien situacions extremes.
Més de vint anys després d'aquells fets, Noguera recupera aquestes vivències amb la voluntat de preservar-ne la memòria i posar en valor la tasca solidària dels artistes que van participar en aquestes missions humanitàries. El llibre combina records personals, reflexions i episodis viscuts als camps de refugiats, i destaca la capacitat del riure per generar esperança fins i tot en els contextos més adversos.
Un acte amb participació artística
La presentació comptarà amb la participació del mateix autor, així com del narrador Pep Tort i de la tallerista de dansa, joc i teatre Anna Estela. L'acte combinarà la conversa literària amb elements escènics, en coherència amb l'esperit del llibre i el seu vincle amb les arts.