El quartet Kebyart portarà el seu segell innovador al Teatre Conservatori

La programació musical de Manresa continuarà aquest diumenge, 19 d'abril, amb l'actuació del quartet de saxos Kebyart al Teatre Conservatori. El concert tindrà lloc a les 12 del migdia i oferirà un recorregut per obres de Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Georg Friedrich Haas i Dani López Pradas, combinant repertori clàssic amb creació contemporània.
Una formació consolidada al panorama internacional
Kebyart, format per Pere Méndez (saxo soprano), Víctor Serra (saxo alto), Robert Seara (saxo tenor) i Daniel Miguel (saxo baríton), s'ha consolidat com una de les formacions més destacades del panorama internacional. Creat fa dotze anys a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el quartet acumula més de 300 actuacions arreu d'Europa i actualment és artista resident al Palau de la Música Catalana i al Festival de Bodensee, a Suïssa.
Amb una trajectòria que els ha portat a escenaris com la Philharmonie de París, l'Alte Oper de Frankfurt o el Musikverein de Viena, el grup destaca per una proposta artística que combina la literatura original per a quartet de saxos, arranjaments propis i un fort compromís amb la música contemporània.
Un repertori que combina tradició i contemporaneïtat
El concert de Manresa inclourà peces adaptades pel mateix quartet, com la Sonatina de la cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit de Bach o el Quartet núm. 2 de Mendelssohn, així com el Saxophonquartett de Haas i Echoing Rhapsodies - Homage to Gershwin de López Pradas.
El quartet, que pren el seu nom d'un terme balinès que significa esclatar de sobte, aposta també per apropar la música al públic amb explicacions entre les obres, trencant la distància habitual entre intèrprets i espectadors.
Entrades i informació pràctica
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys, i es poden adquirir a les taquilles o a través del web del Kursaal.