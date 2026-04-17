Manresa diu «prou» al racisme immobiliari

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat per ampla majoria una moció de la CUP-Fem Manresa per combatre el racisme immobiliari, amb la incorporació d'una esmena del govern i el compromís d'impulsar mesures com informes, protocols específics i una comissió de no discriminació en l'àmbit de l'habitatge.
Aprovació amb suport majoritari i matisos en el vot
El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat per ampla majoria una moció presentada per la CUP-Fem Manresa per combatre el racisme immobiliari. La proposta ha incorporat una esmena de forma del govern municipal abans de la seva aprovació.
La iniciativa ha prosperat amb els vots favorables de la CUP-Fem Manresa i els partits del govern. Junts ha votat a favor alguns punts i s'ha abstingut en altres, el grup Nacionalista s'ha abstingut en tots els punts i Vox hi ha votat en contra.
Denúncia de discriminació en l'accés a l'habitatge
La regidora Roser Alegre ha defensat la moció exposant que continuen produint-se situacions de discriminació en el mercat de lloguer, on persones amb ingressos estables són rebutjades pel seu origen, nom o aparença. Aquesta realitat "vulnera el dret a l'habitatge" i contribueix a perpetuar situacions de segregació, fet que obliga les administracions a actuar de manera efectiva.
Mesures per reforçar la lluita contra la discriminació
La moció aprovada inclou diverses mesures, com l'elaboració en sis mesos d'un informe sobre les actuacions municipals des de 2020 en aquesta matèria, la reactivació d'un espai municipal amb participació d'entitats socials i el reforç d'un protocol específic contra la discriminació en l'accés a l'habitatge.
També es planteja impulsar campanyes informatives, establir mecanismes de control i sanció en coordinació amb altres administracions i incorporar una perspectiva antiracista transversal en les polítiques municipals d'habitatge.
Posicionament del govern i dels grups
La regidora Mariona Homs ha defensat l'esmena del govern i ha aclarit que es constituirà una comissió de no discriminació en matèria d'habitatge amb participació d'òrgans amb competència sancionadora si escau.
Per la seva banda, el regidor d'Habitatge, Jesús Alonso, ha reconegut que l'Ajuntament "no té capacitat sancionadora", però ha assegurat que pot traslladar els casos a l'administració competent. També ha destacat l'existència de promotores cooperatives que incorporen clàusules antiracistes.
Des del grup Nacionalista, Sergi Perramon ha justificat l'abstenció afirmant que el consistori "no hi pot incidir" i que és difícil provar aquestes situacions. El president de Junts, Ramon Bacardit, ha afirmat que Manresa "no és racista", però ha apuntat que els propietaris "busquen garanties de cobrament i conservació dels habitatges", i ha atribuït el problema a la "inseguretat jurídica" que pateixen.