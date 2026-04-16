Adéu a la Policia Local: Manresa recupera la Guàrdia Urbana 38 anys després

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous la restitució del nom tradicional del cos policial de la ciutat, que passarà a denominar-se de nou Guàrdia Urbana de Manresa. La proposta ha tirat endavant amb el suport d'ERC, Junts per Manresa, PSC, Fem Manresa, Impulsem i el Grup Municipal Nacionalista, mentre que Vox s'ha abstingut. La decisió coincideix amb la commemoració, aquest 2026, del 160è aniversari de la creació del cos.
El cos policial es va fundar l'1 de juliol de 1866 amb el nom de Guàrdia Municipal de Manresa. Amb el pas dels anys, la seva denominació va evolucionar: el terme Guàrdia Urbana va aparèixer formalment el 1899, i el 1926 ja figurava a les plaques identificatives com a Policia Guàrdia Urbana. Durant dècades, aquesta nomenclatura es va alternar amb la de Policia Municipal fins a la transició democràtica, quan el 1979 es va recuperar oficialment el nom de Guàrdia Urbana. Posteriorment, el 1988, es va adoptar la denominació de Policia Local en el marc del nou model establert per la llei 2/1986.
Recuperar una identitat vinculada a la proximitat
Segons el consistori, la recuperació del nom respon a la voluntat de reforçar el model de policia de proximitat i l'arrelament al territori. La denominació de Guàrdia Urbana està associada a una etapa en què es van impulsar iniciatives pioneres com la figura dels guàrdies de barri, especialment durant la dècada dels vuitanta.
Aquest model, basat en la proximitat amb la ciutadania i l'atenció directa a les necessitats dels barris, es considera encara avui un referent en matèria de convivència i seguretat. Amb el canvi, l'Ajuntament vol recuperar aquesta identitat i reforçar el vincle entre el cos policial i la població.
Aplicació progressiva del canvi
El canvi de denominació està emparat per l'article 3 de la Llei 16/91 de les Policies Locals, que permet recuperar noms tradicionals per raons històriques si així ho acorda el municipi. La implantació del nou nom es farà de manera progressiva, a mesura que es vagin renovant uniformes, impresos i altres materials corporatius.
Amb aquesta decisió, Manresa recupera una denominació amb arrel històrica i simbòlica, en un moment en què el cos policial celebra més de segle i mig de trajectòria al servei de la ciutat.
Al "Cèsar el que és del Cèsar" i "la policia no és un cos assembleari"
El debat d'aquest dictamen ha tingut també els seus dos capítols surrealistes en la intervenció del regidor de l'àrea, Anjo Valentí, quan en la seva intervenció ha llançat un "al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Deu", que ningú de la sala no ha acabat d'entendre i que ha volgut aclarir després -sense aconseguir-ho- responent al president de Junts, Ramon Bacardit, dient que és un passatge de "Mateu 22, 21" i "li dic a vostè com a creient que és, i fins i tot com a antic escolanet".
L'altra ha estat responent a la regidora de Vox, Inmaculada Cervilla, que ha lamentat que els agents de la Policia Local no han participat en la decisió. "La policia no és un cos assembleari", li ha respost.