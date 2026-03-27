La Policia Local de Manresa incorpora en Soul i amplia la seva Unitat Canina

La Policia Local de Manresa ha ampliat la seva Unitat Canina (K9) amb la incorporació d'en Soul, un jove pastor belga que s'uneix a l'agent caní Otto. Amb aquesta nova incorporació, el cos municipal dobla els seus efectius canins i reforça el seu model de seguretat basat en la proximitat i la prevenció.
Fins ara, la unitat comptava únicament amb l'Otto, que ha desenvolupat una tasca destacada en àmbits com la detecció de substàncies estupefaents i el patrullatge a peu. Els bons resultats obtinguts i la valoració positiva per part de la ciutadania han impulsat el consistori a fer un pas més i ampliar el servei.
Més presència i millor cobertura operativa
L'arribada d'en Soul permetrà donar suport a l'Otto i garantir un relleu adequat, vetllant també pel benestar dels animals. Aquesta ampliació facilitarà cobrir més torns i dispositius policials al llarg de la setmana, incrementant la presència de la unitat en diferents punts de la ciutat.
El nou agent es troba actualment en fase d'entrenament amb el seu guia policial, amb qui treballa diàriament per assolir el màxim nivell operatiu. La raça pastor belga és àmpliament reconeguda en l'àmbit policial per la seva intel·ligència, agilitat i capacitat d'aprenentatge.
Funcions clau en prevenció i civisme
La Unitat Canina de Manresa desenvolupa principalment tasques de prevenció i seguretat ciutadana. Participa en dispositius conjunts amb altres unitats i realitza patrullatges en espais estratègics com parcs, places, entorns escolars i estacions de transport.
Entre les seves funcions destaca la detecció de substàncies estupefaents en controls a la via pública, així com la presència preventiva en zones sensibles per dissuadir conductes incíviques. A més, la unitat també té un paper pedagògic amb xerrades i exhibicions a escoles, amb l'objectiu d'apropar la tasca policial als joves i fomentar el civisme.