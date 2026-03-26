La jove violada i segrestada als Trullols de Manresa diu que va patir per la seva vida

L'Audiència de Barcelona ha acollit aquest dijous el judici contra un home acusat de violar i retenir durant hores una noia a la zona dels Trullols de Manresa. Durant la seva declaració, la jove ha dit que aquell dia va patir per la seva vida. "Entre el fred i la seva agressivitat. No em deixava anar i el temps se'm feia etern", ha relatat. De la seva banda, l'acusat ha respost totes les preguntes amb intervencions fora de context i el jutge l'ha acabat expulsant de la sala pel seu comportament. L'acusació i la fiscalia demanen 17 anys de presó per a l'home per un delicte d'agressió sexual amb penetració i un de detenció il·legal. També l'acusen d'un delicte lleu de lesions. L'acusat és reincident i ja havia comès tres agressions més abans.
Els fets van tenir lloc la matinada del 12 gener del 2025, en una zona d'oci del polígon dels Trullols. L'acusat hauria abordat la víctima a la sortida d'una discoteca fent-se passar per policia, fet que li va permetre guanyar-se la seva confiança i conduir-la cap a un espai apartat. Allà s'haurien produït agressions físiques i sexuals, seguides d'un trasllat forçat fins a una barraca, on la dona hauria estat retinguda durant aproximadament quatre hores en una situació de violència continuada i sense possibilitat de fugir.
La jove, que ha declarat des d'una altra sala per no coincidir amb l'acusat, ha relatat els moments de terror que va viure. Segons ha explicat, l'home la va portar a diverses barraques aïllades, on la va agredir repetidament i la va obligar a practicar actes sexuals. "La persona era molt agressiva, em va agafar del coll, em va tirar a terra i em va intentar treure els pantalons", ha explicat la jove, que ha descrit com el temps se'l feia etern i com va perdre completament el control sobre els seus objectes personals i el seu mòbil. "Vaig sentir que se m'acabava la vida entre el fred i la perillositat de l'agressor", ha afegit. La víctima ha detallat que durant tota l'agressió estava sola en un lloc apartat, sense llum i sense possibilitat de demanar ajuda.
La jove també ha explicat les seqüeles psicològiques que pateix des d'aleshores: "Ja no soc la mateixa, visc en una situació d'alerta constant. Surto al carrer amb por, no confio en ningú i he perdut la fe en la humanitat". La jove rep tractament psicològic i ha augmentat la dosi de medicació per controlar l'ansietat com a conseqüència de l'agressió.
"No estimo cap dona. Només la meva mare i ni això"
L'acusat, que està en presó preventiva des del moment de la detenció, ha intervingut durant el judici amb comentaris fora de context, faltes de respecte i constants intimidacions. Ha demanat que li retiressin les manilles, però el jutge li ha denegat la petició a causa del seu comportament, fins al punt d'acabar expulsant-lo de la sala. Només se li ha permès tornar per al torn de l'última paraula, que ha declinat utilitzar. Durant una de les seves intervencions, ha afirmat que no estima cap dona. "Només la meva mare i ni això", ha dit.
"La noia estava tremolant i molt espantada"
La dona que va trobar la jove segrestada als Trullols de Manresa ha relatat davant del jutge que la va trobar tremolant. "No podia parlar, estava semi despullada, sense sabates i amb els pantalons mig caiguts. Feia molt fred", ha dit. Segons ha explicat, l'home que la retenia va sortir de la cabanya, i quan li va preguntar què havia passat, va fugir del lloc. La testimoni va avisar immediatament els Mossos d'Esquadra.
Segons ha detallat, la víctima es trobava dins d'una cabanya de pastors, un lloc apartat, sense llum i totalment aïllat, on difícilment algú podia veure-la o ajudar-la. La testimoni ha assegurat reconèixer l'home "100%" i ha confirmat que es tracta d'una persona coneguda al barri.
Durant el judici, també ha intervingut el jove amb qui aquell dia la víctima va anar a la discoteca. Ha explicat que van ser abordats per un home que es va presentar com a policia. L'home els va demanar el DNI i va esforçar-se per quedar-se sol amb la víctima. Segons ha detallat, l'agressor anava sol. "Insistia que ella es quedés amb ell i deia que, si no l'ajudàvem, ens passarien coses", ha afegit.
El testimoni també ha assegurat que l'home no mostrava signes de drogues ni alcohol.
Li van punxar el mòbil
Arran de la denúncia, els Mossos d'Esquadra van anar a buscar el presumpte agressor a casa i la mare els va dir que no hi era. Un dels policies ha explicat que, poc després d'inspeccionar l'interior de l'habitatge, una veïna els va alertar que un home havia saltat del segon pis i que havia fugit, fet que els va portar a pensar que era ell perquè, a banda dels pares, no convivia amb més persones.
Davant el risc de reincidència, es va punxar el seu mòbil i es va constatar que dies després havia intentat, sense èxit, contractar serveis sexuals i dones de neteja. Finalment, van aconseguir situar-lo a Terrassa i el van poder detenir en un restaurant quan anava al lavabo. L'home, en veure'ls, va colpejar la policia i va oferir molta resistència, intentant fins i tot escapar-se amb les manilles posades.
El perfil d'agressor sexual, violent i en sèrie
Un dels pèrits, expert en perfils criminals, s'ha referit a l'acusat com a un "agressor sexual en sèrie i amb caràcter violent". Ha afirmat que, tenint en compte les tres agressions anteriors, responien a un patró i que, per tant, era conscient del que feia. També ha dit que en aquesta última, es demostra que hi havia hagut una "planificació": "Té una estratègia d'actuació i desplaça la víctima per agredir-la i que no l'interrompin". Per això, buscava llocs aïllats i sense llum. També l'ha definit om un "rondador" que busca les seves víctimes, dones llatines.
Entre els elements exposats pel que considera un "alt risc d'incidència", ha dit que la motivació agressora la mantenia "intacte" malgrat haver estat ja a presó i haver-ne sortit. A més a més, es demostra que ha "perfeccionat" el mètode d'engany, perquè en aquest darrer cop va "fer-se passar per policia". I com a última observació ha detallat que en les agressions hi ha un patró de "vexació i dominació" cap a la víctima.
De la seva banda, els metges forenses han corroborat els informes aportats, on es diagnostica la víctima amb estrès posttraumàtic per tot el que va viure, incloent com a seqüeles, la por a sortir de nit i l'insomni. Actualment continua en tractament.
L'acusació i la fiscalia han mantingut les seves peticions de pena, i han subratllat que els fets han quedat "contundentment" provats. Demanen 17 anys de presó pels delictes d'agressió sexual amb penetració i detenció il·legal. Per la seva banda, la defensa ha sol·licitat l'absolució de l'acusat. El cas ha quedat vist per a sentència.