Dos ferits en una col·lisió entre un cotxe i una moto a l'avinguda dels Dolors

Un accident de trànsit a l'avinguda dels Dolors de Manresa s'ha saldat aquest dimecres amb dos ferits de caràcter lleu. Segons ha informat la Policia Local, el sinistre ha tingut lloc al voltant de les 13.50 h, a l'altura del número 19 de la via, quan un turisme i una motocicleta han col·lidit per causes que encara s'estan investigant.
Els implicats en el xoc són una dona de 52 anys, que anava al volant d'un Audi A4, i un home de 46 anys, que conduïa una motocicleta Aprilia Shiver 750. Ambdós són veïns de la ciutat i, malgrat l'impacte, les seves lesions no han estat de gravetat.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de la Policia Local, que han realitzat les proves d'alcoholèmia reglamentàries a tots dos conductors, amb un resultat negatiu en els dos casos. L'incident ha quedat limitat als danys materials dels vehicles i a l'atenció dels ferits lleus, sense que hagi calgut lamentar més afectacions.
Col·lisió entre un patinet elèctric i una bicicleta al carrer Abat Oliva
Un segon accident amb ferits lleus s'ha produït aquest mateix dimecres, gairebé a la mateixa hora, les 13.53 h, al carrer Abat Oliva de Manresa. En aquest cas, el sinistre ha consistit en una col·lisió entre un patinet elèctric i una bicicleta.
Com a conseqüència de l'impacte, el conductor del patinet, un home de 47 anys veí de Manresa, ha resultat ferit lleu, mentre que el ciclista, un jove de 18 anys també veí de la ciutat, n'ha sortit il·lès. Les proves d'alcoholèmia practicades als dos implicats han donat resultat negatiu.