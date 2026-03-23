Jutgen un home per agredir sexualment una dona a Manresa després de fer-se passar per policia

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dijous un cas d'agressió sexual amb detenció il·legal que, segons el relat de la Fiscalia, va tenir lloc la matinada del 12 de gener de 20025 a Manresa, en una zona propera a una discoteca del polígon dels Trullols. Els fets, que es remunten a una nit en què la víctima va ser atacada en un descampat, inclouen episodis de violència física, coaccions i una retenció prolongada durant diverses hores.
Segons l'escrit d'acusació, el cas presenta una elevada gravetat tant per la naturalesa dels actes com per la situació de vulnerabilitat en què es va trobar la víctima. La Fiscalia sol·licita disset anys de presó, així com indemnitzacions econòmiques per lesions, seqüeles i dany moral.
Una agressió en una zona apartada
D'acord amb el relat del Ministeri Públic, l'agressió i la retenció es van produir en un descampat situat en un camí allunyat de la zona d'oci nocturn. L'acusat hauria abordat la víctima a la sortida de la discoteca fent-se passar per policia i quedant-se amb el seu DNI. Quan la va apartar del local d'oci, de manera sobtada i, amb una actitud agressiva i amb intencionalitat sexual, hauria iniciat un atac físic.
La Fiscalia sosté que l'home va empènyer la víctima a terra, la va immobilitzar i va intentar agredir-la sexualment, sense aconseguir-ho inicialment per la resistència que aquesta oposava. Durant aquest primer episodi, també s'haurien produït cops i bufetades. Segons el mateix escrit, la situació es va prolongar amb una escalada de violència i intimidació, en què la víctima hauria quedat sotmesa a la superioritat física de l'agressor.
Trasllat forçat i retenció durant hores
Un dels elements més destacats del cas és la suposada detenció il·legal posterior. Segons la Fiscalia, l'acusat hauria obligat la víctima a desplaçar-se a peu, a empentes, cap a una zona encara més apartada, perdent pel camí objectes personals.
El trajecte hauria finalitzat en una barraca, on es van produir nous episodis d'agressió sexual. L'escrit descriu que la víctima va ser retinguda durant aproximadament quatre hores, en un context alternant moments d'agressivitat amb altres de relativa calma, però sempre sota control de l'acusat.
Durant aquest període, la víctima hauria estat sotmesa a diverses accions de caràcter sexual i a noves agressions físiques, sense possibilitat real de fugir. La Fiscalia destaca que la situació de descalçament -havia perdut les dues sabates pel camí- i la por van contribuir a limitar la seva capacitat de reacció.
Intervenció policial i instrucció del cas
Els fets van donar lloc a una investigació que ha inclòs atestats policials, informes mèdics i pericials, així com anàlisis de conducta criminal i proves biològiques. També es preveu la reproducció de proves documentals i enregistraments durant el judici.
Entre les proves que es presentaran hi ha informes forenses sobre les lesions, estudis biològics i declaracions de testimonis, així com la intervenció d'especialistes en violències sexuals dels Mossos d'Esquadra.
La causa inclou també elements com reconeixements, transcripcions d'àudios i altres proves que, segons la Fiscalia, permeten sustentar l'acusació.
Penes sol·licitades i agreujants
Per aquests fets, el Ministeri Públic demana diverses penes de presó per delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i lesions. En concret, sol·licita dotze anys de presó per l'agressió sexual i cinc anys de presó pel delicte de detenció il·legal, a més de les penes de multa per lesions lleus.
També es demanen mesures complementàries com la prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima a una distància de 1.000 metres durant un període superior al de la condemna. A més, la Fiscalia planteja l'aplicació d'una circumstància agreujant per "despoblament i nocturnitat" i la inhabilitació per a activitats amb contacte amb menors.
Responsabilitat civil i indemnitzacions
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia reclama que l'acusat indemnitzi la víctima amb diverses quantitats. En concret, es demanen 4.500 euros per les lesions, 6.800 euros per les seqüeles i 32.000 euros en concepte de dany moral.
Aquestes quantitats haurien d'anar acompanyades dels interessos legals corresponents, en cas que el tribunal dicti una sentència condemnatòria.