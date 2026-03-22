Jutgen un manresà acusat de falsificar documents per quedar-se una finca

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dimarts 24 de març un veí de Manresa acusat de falsedat en document mercantil i administració deslleial. Segons la Fiscalia, hauria utilitzat poders de representació per simular operacions societàries i apropiar-se d'una finca.
De gestor del patrimoni a investigat per apropiació
Segons la Fiscalia, els fets es remunten a l'any 2000, quan l'acusat va ser nomenat apoderat de la seva sogra amb l'objectiu de gestionar el seu patrimoni a través de diverses societats mercantils. Entre aquests actius hi figurava una finca situada a Manresa, propietat de la societat New 3000 Business SL.
Els poders atorgats li permetien fer operacions de gestió i compravenda, però l'any 2017 la propietària en va revocar un. Tot i això, segons l'acusació, es va mantenir vigent un altre poder anterior, que la dona havia oblidat, fet que hauria estat clau en el desenvolupament posterior dels fets.
Una junta que no es va celebrar i canvis societaris
La Fiscalia sosté que l'acusat va aprofitar aquesta situació per redactar un certificat d'una junta general de la societat que en realitat no s'havia celebrat. En aquest document s'hi feia constar el seu nomenament com a administrador únic i el canvi de domicili social de l'empresa al seu propi domicili.
Amb aquest document, hauria elevat a públic aquests suposats acords davant notari i, pocs dies després, hauria formalitzat una operació de compravenda de participacions socials. En aquesta operació, sempre segons la Fiscalia, va actuar en representació tant de la societat venedora com de la compradora.
Intervenció judicial i situació de la societat
En el marc de la investigació, el Jutjat d'Instrucció número 4 de Manresa va dictar un acte el 2 de maig de 2022 que va comportar una anotació preventiva de suspensió sobre la societat New 3000 Business SL, dins les diligències prèvies 84/2022, segons consta al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
Aquesta mesura s'emmarca en les actuacions judicials derivades dels fets investigats i afecta la situació registral de l'empresa vinculada al cas.
Petició de penes i nul·litat de les operacions
El ministeri fiscal considera els fets constitutius d'un delicte de falsedat en document mercantil i d'un delicte d'administració deslleial, en concurs amb apropiació indeguda. Per aquests delictes, sol·licita penes que sumen fins a onze anys de presó, a més de multes econòmiques.
A més, en l'àmbit civil, demana la nul·litat de les escriptures i acords societaris que haurien fet possible les operacions, amb l'objectiu de revertir la situació generada. El judici se celebrarà aquest dimarts 24 de març a l'Audiència Provincial de Barcelona.