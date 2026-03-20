Els Mossos despleguen un nou dispositiu contra la multireinicidència a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han reactivat a Manresa el pla Kanpai amb un dispositiu al Centre Històric. L'actuació se centra en la identificació de persones en zones concretes amb l'objectiu de "combatre la multireincidència" i es preveu que s'estengui a altres punts del Barri Antic.
Dispositiu policial en diversos carrers del centre
Els Mossos d'Esquadra han tornat a desplegar el pla Kanpai al Centre Històric de Manresa amb la participació d'agents de seguretat ciutadana i de les unitats ARRO. El dispositiu s'ha dut a terme en punts com la plaça Europa, on han identificant persones que es trobaven a la terrassa d'un bar, i el carrer del Carme, on han continuat amb les identificacions.
Aquest operatiu forma part d'un pla dissenyat específicament per "combatre la multireincidència" a Catalunya, tal com va explicar la policia catalana en la seva presentació l'abril de l'any passat. El dispositiu continuarà en altres zones del Barri Antic i també s'està desenvolupant en altres ciutats catalanes.
Objectiu: detectar delinqüents multireincidents
Segons els Mossos d'Esquadra, l'objectiu principal del pla és identificar persones que cometen petits delictes de manera reiterada, com furts o robatoris amb violència, amb la voluntat de "reduir la sensació d'impunitat".
En el darrer operatiu similar desplegat a Manresa, el dispositiu Tremall del mes de desembre, que van dur a terme a la mateixa zona, la policia no va facilitar els resultats de l'actuació.