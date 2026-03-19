Una policia fora de servei salva un home en aturada cardíaca a Montserrat

Una agent de la Policia espanyola fora de servei va reanimar un home que havia patit una aturada cardiorespiratòria a l'Abadia de Montserrat. La intervenció, amb maniobres de reanimació durant més de quinze minuts, va permetre recuperar-li el pols abans de l'arribada dels serveis d'emergència.
Intervenció d'urgència durant una visita a Montserrat
Una agent de la Policia espanyola va salvar la vida d'un home d'uns 60 anys que havia quedat inconscient després de patir una aturada cardiorespiratòria a l'entorn de l'Abadia de Montserrat. Els fets van tenir lloc dissabte 14 de febrer, quan la policia es trobava fora de servei passant el dia amb la seva família.
En acabar la visita i mentre es dirigien cap al vehicle estacionat en un aparcament proper, la família va observar un home estirat a terra envoltat de diverses persones. L'agent es va identificar immediatament i, en comprovar que l'home no tenia pols, va iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar amb compressions toràciques.
Més de quinze minuts de reanimació
La intervenció es va allargar durant més de quinze minuts, fins que l'home va començar a recuperar lleument el pols. L'agent va continuar amb les compressions fins a l'arribada d'una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques, que es va fer càrrec del trasllat a un centre hospitalari.
L'home, de nacionalitat sud-coreana i que es trobava de vacances amb la seva dona, va ser ingressat a l'Hospital de Bellvitge, on es va anar recuperant. Dies després, la mateixa agent s'hi va desplaçar per interessar-se pel seu estat de salut, moment en què el pacient i la seva família li van agrair l'actuació amb una abraçada.
Recuperació i seguiment posterior
El pacient va rebre l'alta mèdica el 26 de febrer després de la seva recuperació. Des d'aleshores, la família i l'agent mantenen el contacte telefònic.
Segons expliquen des del cos, els agents de la Policia espanyola reben formació en primers auxilis des de la seva etapa a l'Escola Nacional de Policia d'Àvila i estan obligats a actuar en qualsevol moment i lloc per evitar situacions de risc greu per a la vida de les persones, fins i tot quan es troben fora de servei. També reben formació pràctica anual en primers auxilis i ús de material mèdic.