Sant Fruitós comprarà el local de la Policia Local per uns 218.000 euros

L'Ajuntament adquirirà l'actual comissaria de la Policia Local
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comprarà el local situat al carrer Eugeni d'Ors que actualment acull la comissaria de la Policia Local. El consistori ocupava aquest espai en règim de lloguer i hi havia executat diverses reformes per adequar-lo a les necessitats del servei policial.
Després d'aquests treballs d'adaptació, l'equipament va entrar en funcionament el setembre de 2023.
Una opció de compra prevista al contracte de lloguer
El contracte d'arrendament signat en el seu moment ja contemplava la possibilitat que l'Ajuntament pogués adquirir el local. En concret, establia que durant els primers cinc anys de lloguer el consistori disposava del dret de compra de l'espai.
Aquest acord també preveu que, en cas d'executar-se la compra, es pugui descomptar una part de les mensualitats abonades fins al moment.
El cost final es reduirà amb el lloguer ja pagat
El preu de compravenda del local s'ha fixat en 261.000 euros. A aquesta quantitat se li restarà el 60% de l'import total de les mensualitats pagades des de l'inici del contracte, fet que situarà el cost final de l'operació en aproximadament 218.000 euros.
Finançament a través d'una subvenció
Per fer front a aquesta adquisició, l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa General d'Inversions 2024-2027. La petició s'ha presentat dins la línia de suport a Projectes sostenibles, ja que la compra del local s'ajusta als objectius establerts en aquest programa.