Sant Fruitós de Bages ven una parcel·la al polígon d'El Grau a Comercial Univen 1900

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l'empresa Comercial Univen 1990 han formalitzat la compravenda d'una parcel·la municipal al polígon industrial d'El Grau. L'operació s'emmarca en l'estratègia del municipi per impulsar l'activitat econòmica i afavorir la implantació d'empreses al territori.
Nova nau per créixer i millorar la logística
La finca, situada al carrer de les Malloles, té una superfície de 5.100 metres quadrats i ha estat adquirida per un import de 733.000 euros. Segons ha informat el consistori, l'empresa hi preveu construir una nau de 2.500 metres quadrats que inclourà espais destinats a magatzem i oficines.
Actualment, Comercial Univen desenvolupa la seva activitat en una nau de 500 metres quadrats a la zona de Viladordis, a Manresa, un espai que ha quedat petit i obsolet a causa del creixement experimentat en els darrers anys. La nova instal·lació permetrà ampliar la capacitat operativa i optimitzar la logística de l'empresa.
Especialitzada en la distribució de llaminadures i productes similars, Comercial Univen s'ha consolidat com un dels principals distribuïdors de la Catalunya Central. Amb aquest nou projecte, la companyia preveu reforçar la seva presència al territori i millorar el servei als seus clients.
Impuls al desenvolupament del polígon
Des del consistori, destaquen que la venda de parcel·les municipals contribueix a consolidar el desenvolupament del polígon d'El Grau, tot generant noves oportunitats econòmiques i afavorint la creació de llocs de treball. Aquesta operació s'inscriu en la voluntat de Sant Fruitós de Bages de posicionar-se com un punt estratègic per a l'activitat industrial i logística a la comarca, amb un model de creixement planificat i sostenible.