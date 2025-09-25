Els Mossos fan itinerant el dispositiu Tremall a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han portat a terme aquest dijous un operatiu itinerant del dispositiu Tremall a diversos punts de Manresa, consistent en dues furgonetes dels ARRO que han anat fent parades i identificacions a places i carrers de la ciutat.\r\n\r\nSegons la policia catalana, aquest dispositiu té l'objectiu de fer prevenció en tinença d'armes i en multireincidència i furts. Per aquest motiu han fet aturades en punts que consideren més conflictius com el primer tram del passeig Pere III, la plaça Europa o el baixador dels Ferrocarrils del carrer Viladordis, on han portat a terme diverses identificacions.\r\n\r\nA diferència d'altres vegades, els dispositius policials a cada punt no han estat estables, sinó que els agents han baixat dels vehicles, han fet les identificacions i han tornat a marxar.\r\n