Successos

Els Mossos fan itinerant el dispositiu Tremall a Manresa

Dues furgonetes dels ARRO han identificat persones a diversos punts de la ciutat

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 20:17

Els Mossos d'Esquadra han portat a terme aquest dijous un operatiu itinerant del dispositiu Tremall a diversos punts de Manresa, consistent en dues furgonetes dels ARRO que han anat fent parades i identificacions a places i carrers de la ciutat.

Segons la policia catalana, aquest dispositiu té l'objectiu de fer prevenció en tinença d'armes i en multireincidència i furts. Per aquest motiu han fet aturades en punts que consideren més conflictius com el primer tram del passeig Pere III, la plaça Europa o el baixador dels Ferrocarrils del carrer Viladordis, on han portat a terme diverses identificacions.

A diferència d'altres vegades, els dispositius policials a cada punt no han estat estables, sinó que els agents han baixat dels vehicles, han fet les identificacions i han tornat a marxar.

