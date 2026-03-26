Persecució temerària pel centre de Manresa per detenir quatre lladres de domicilis

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Manresa quatre homes, d'entre 41 i 52 anys, després d'una perillosa persecució policial pel nucli urbà, segons han confirmat a Nació Manresa. Els arrestats, que acabaven d'intentar robar en un domicili del carrer Cintaires, van fugir temeràriament saltant-se semàfors i posant en risc vianants fins que van ser interceptats a la zona de la plaça de Prat de la Riba.
L'incident va començar pels volts de les 2 del migdia, quan una patrulla de paisà va detectar un home amb actitud vigilant al carrer Cintaires. Poc després, tres individus més van sortir d'un immoble, van pujar ràpidament a un vehicle i van fugir en notar la presència policial. Malgrat les indicacions dels agents perquè s'aturessin, els sospitosos van iniciar una fugida desesperada que va travessar diversos punts clau de la ciutat.
Una fugida temerària per la carretera de Vic
La persecució es va desplaçar cap a la carretera de Vic i els carrers adjacents, on el vehicle dels fugitius va circular de manera negligent. Segons l'informe policial, els detinguts van ometre semàfors en vermell i no van respectar la prioritat en els passos de vianants, obligant altres conductors a maniobrar per evitar col·lisions.
Finalment, el seguiment va acabar a la intersecció de l'avinguda dels Països Catalans amb la plaça de Prat de la Riba. En aquest punt, diverses patrulles van aconseguir bloquejar el pas al vehicle. Dos dels ocupants van intentar escapar corrent, però van ser reduïts i arrestats pels agents pocs metres després.
Material especialitzat per a robatoris
En l'escorcoll del cotxe, els Mossos van localitzar una motxilla amb un kit professional per a assalts domiciliaris: un inhibidor de freqüències (per anul·lar alarmes), potes de cabra, tornavisos, radiografies i guants. Les comprovacions posteriors al carrer Cintaires van confirmar que el grup havia intentat forçar l'entrada d'una casa minuts abans.
Als quatre homes, que sumen nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, se'ls imputa un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. A més, el conductor s'enfronta a càrrecs per conducció temerària, i dos dels acompanyants per resistència i desobediència a l'autoritat.