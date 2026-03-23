Cinc furgonetes policials per desnonar una família de Sant Vicenç disposada a lliurar les claus

El desnonament d'una família amb tres fills menors al passeig de la Pau de Sant Vicenç de Castellet s'ha executat aquest dilluns al matí amb un ampli dispositiu policial. L'actuació s'ha produït tot i la situació de vulnerabilitat acreditada i la voluntat prèvia dels afectats de lliurar les claus, perquè ho estaven "passant molt malament" i no es veien amb "força per resistir".
Execució del desnonament en un bloc amb 15 famílies afectades
El desnonament previst per aquest dilluns 23 de març a Sant Vicenç de Castellet s'ha acabat executant aquest dilluns a primera hora del matí en un habitatge del passeig de la Pau. L'actuació afectava una família formada per un matrimoni i tres fills menors d'edat, escolaritzats al municipi.
L'immoble forma part d'un bloc amb 15 famílies que es troben en una situació similar, després que la nova propietat, l'empresa Voyager Reo SL -vinculada al fons d'inversió nord-americà Cerberus-, hagi comunicat que no els renova els contractes de lloguer.
Aquest primer desnonament podria no ser l'últim. De fet, la propietat ja ha denunciat la totalitat dels pisos per iniciar els processos de llançament, i una segona família ja té data fixada per al mes de maig.
Un desplegament policial qualificat de desproporcionat
L'operatiu policial desplegat per executar el desnonament ha estat un dels elements més criticats per les entitats i serveis presents al lloc dels fets. Segons diverses fonts, s'hi han destinat cinc furgonetes i dos vehicles policials, un dispositiu que s'ha considerat excessiu tenint en compte el context.
Diversos professionals de serveis socials i representants d'entitats locals han qualificat el desplegament de "totalment desproporcionat", especialment perquè la família afectada ja havia expressat la seva voluntat d'entregar les claus i no oposar resistència.
Aquesta situació ha generat incomprensió entre els presents, que tampoc entenen que el desnonament no s'hagi aturat als jutjats malgrat els nombrosos informes de vulnerabilitat presentats per serveis socials, així com la petició formal de suspensió feta per l'alcalde del municipi, Daniel Mauriz.
Vulnerabilitat acreditada i manca d'alternatives al municipi
La família desnonada es trobava en situació de vulnerabilitat reconeguda i té la mesa d'emergència habitacional aprovada. Tot i això, l'execució del desnonament no s'ha suspès i els afectats han hagut d'abandonar el seu domicili.
Un cop fora del pis, han estat reallotjats provisionalment en un hostal del municipi. Aquest allotjament, però, no disposa de cuina, una circumstància que complica el dia a dia de la família, especialment perquè un dels fills necessita una alimentació específica.
Davant aquesta situació, entitats locals com Docents per l'Habitatge i la PAHC Bages s'han mobilitzat per buscar solucions que permetin a la família poder cuinar i garantir unes condicions de vida dignes durant aquest període provisional.
Emergència habitacional i futur incert
El cas posa de manifest les dificultats d'accés a l'habitatge assequible i la manca de recursos públics al municipi. Sant Vicenç de Castellet no disposa de pisos d'emergència habitacional, fet que obliga a reallotjar les famílies fora del circuit habitual i, sovint, en condicions precàries. A més, tot i tenir reconegut el dret a un habitatge a través de la mesa d'emergència, la família haurà de ser reallotjada en un altre municipi quan li arribi el torn, ja que Sant Vicenç no pot oferir aquesta alternativa.
Les famílies afectades del bloc havien expressat la seva voluntat de negociar amb la propietat per aconseguir un lloguer social que els permetés continuar als seus habitatges, en un context marcat per l'emergència habitacional, però la propietat no ho accepta.