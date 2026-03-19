Un home acampa davant l'Ajuntament de Manresa per denunciar la seva situació de sensellarisme

Un home, acompanyat de membres de la PAHC Bages, s'ha instal·lat aquest dimecres al vespre amb una tenda de campanya davant l'Ajuntament de Manresa per denunciar la situació de sensellarisme en què es troba. El col·lectiu exigeix una solució d'emergència immediata per evitar que la persona continuï vivint al carrer.
Desnonat i sense alternativa habitacional
Segons ha explicat la plataforma, l'home va ser desnonat el novembre passat pel fons voltor Promontoria Colisseum, filial de Cerberus Capital Management, després de no poder mantenir el seu habitatge hipotecat. Des d'aleshores, havia estat allotjat en un hostal mentre esperava l'assignació d'un pis a través de la mesa d'emergència.
No obstant això, segons afirmen des de la PAHC, fa uns dies els serveis socials li van comunicar que no li renovarien l'allotjament temporal, tot i tractar-se d'una persona en situació de vulnerabilitat i sense recursos per accedir al mercat de lloguer.
Crítiques a l'Ajuntament i al fons immobiliari
Des de la plataforma consideren que es tracta d'un "cas flagrant", en què una persona ha passat de tenir un habitatge a viure al carrer sense alternativa. La PAHC assenyala com a principal responsable el fons immobiliari, però també responsabilitza l'Ajuntament de Manresa per no haver garantit una solució habitacional, malgrat que la persona afectada ja tenia aprovada la mesa d'emergència.
Acampada fins a obtenir una solució
L'objectiu de la protesta és mantenir l'acampada davant del consistori fins aconseguir un reallotjament d'emergència immediat. El col·lectiu vol fer visible la problemàtica del sensellarisme i pressionar les administracions perquè actuïn.
Aquest és el segon cas similar a la ciutat. El maig de l'any passat, una altra persona vinculada a la PAHC Bages també va acampar davant l'Ajuntament després de ser desnonada. En aquell cas, finalment es va aconseguir una alternativa habitacional d'emergència.