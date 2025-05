Passa la nit al ras davant l'Ajuntament de Manresa per reclamar un habitatge

El Mohammed Najib, de 70 anys, que la dijous passat va ser desnonat pels Mossos d'Esquadra del seu habitatge al carrer Santa Llúcia de Manresa, ha passat aquesta nit de dilluns a dimarts al ras davant de l'Ajuntament, després de completar quatre nits en un hostal que li ha cobert el consistori.

Dijous passat, l'home va ser desallotjat de l'habitatge on vivia després de pagar el lloguer durant 7 anys i que el propietari no li renovés el contracte. Després de quatre nits en un hostal, finançades per l'Ajuntament, la PAHC Bages denuncia que no se li ha ofert cap altre recurs, i que cobrant una "ridícula" pensió no pot accedir a cap altre habitatge.

L'Ajuntament no ha volgut entrar en detall en la situació d'aquesta persona en concret "per la llei de protecció de dades", però ha assegurat que a Manresa "cap persona sense recursos no dorm al carrer, sigui amb hostals o pisos, sigui complementant l'import del lloguer a què ha de fer front".

Precarietat del sistema d'atenció a les persones desnonades

La PAHC Bages denuncia la "inacció" de les administracions públiques davant aquesta crisi habitacional i exigeix "mesures urgents" per garantir el dret a l'habitatge de totes les persones desnonades. Recorden que aquest cas s'afegeix a una "llarga llista de desnonaments" a Manresa, "on la maquinària judicial i la violència policial no s'aturen", mentre que les persones vulnerables es veuen desprotegides davant la manca de recursos i alternatives habitacionals.

Per a la PAHC, la situació del Mohammed Najib, dormint a la plaça de l'Ajuntament, és un símbol de la "fallida del sistema de protecció social" i de la necessitat urgent d'una "resposta institucional" que garanteixi el dret a l'habitatge per a tothom i faci front al negoci immobiliari "que destrossa la vida de les persones".