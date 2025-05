Dignitat popular en un desnonament al carrer Santa Llúcia de Manresa

A la PAHC Bages els ha tocat resistir aquest dijous al matí en el desnonament d'un home d'edat avançada al carrer Santa Llúcia de Manresa. I ho han fet amb la seva habitual dignitat popular. Fins a cinc furgonetes dels ARRO dels Mossos d'Esquadra amb una trentena llarga d'agents han assetjat l'edifici, situat al número 28 d'aquest carrer del Centre Històric de la ciutat, mentre que els activistes protegien l'entrada amb els seus cossos.

La policia ha tallat totalment el carrer amb cinta i les furgonetes des de la plaça Sant Ignasi fins a la plaça Immaculada, i després d'advertir els activistes de les conseqüències legals de fer resistència contra una ordre judicial, han començat a arrencar cebes, ja que els antidesnonaments s'han assegut a terra agafats fortament entre ells mentre entonaven càntics.

Els activistes han fet pinya a la porta de l`immoble on s`havia de produir el desnonament

Pere Fontanals

A primera hora havia arribat una sola furgoneta policial que s'ha trobat una barrera humana feta pels activistes que no han pogut apartar malgrat empènyer-los. Davant d'aquest fet, han arribat els reforços pels dos sentits del carrer: des de la plaça Sant Ignasi i des del carrer Vallfonollosa, a tocar de la Seu. Quan han vist els vehicles, els activistes han optat per canviar d'estratègia i han fet pinya a la porta d'accés de l'edifici. Mentrestant, l'home que havia de ser desnonat seguia les evolucions des del balcó de casa seva.

Un a un, els agents dels ARRO han anat traient els activistes tibant d'ells, fet que ha comportat que algun hagi anunciat que farà parte de lesions per denunciar-ho si és necessari. Un cop apartats, han estat identificats. Més enllà d'aquestes possibles lesions, els membres de la PAHC s'han limitat a oferir resistència pacífica. Quan, finalment, la porta ha quedat descoberta, han procedit a entrar a l'edifici i a l'habitatge per desnonar l'home.

Agents dels ARRO s`emporten, arrossegant-la, una activista de la PAHC

Pere Fontanals

Desnonament per finalització del contracte de lloguer

El llançament d'aquest dijous és el cinquè que ha patit aquest home en el darrer any. Segons han explicat des de la PAHC Bages, no es tracta d'un desnonament per impagament, sinó per finalització de contracte. Sempre segons el testimoni dels activistes, fa més d'un any el propietari del pis va decidir no renovar-li el contracte malgrat que havia anat pagant totes les quotes de lloguer.

El propietari volia posar a la venda el pis per pagar un deute que té amb l'Ajuntament de Manresa. De fet, en els darrers mesos del contracte, l'inquilí va consignar el pagament del seu lloguer, directament al consistori. Segons asseguren des de la plataforma, fins i tot va consignar el pagament d'algunes mesades quan ja no tenia el contracte en vigor i li havien anunciat el desnonament.

El pis, a més, "es pot considerar un infrahabitatge", ja que ja anys "que el propietari no inverteix ni un euro en el seu manteniment". "Quan plou li entra aigua i té moltes mancances estructurals", han assegurat.

Un cop desnonat, Serveis Socials de l'Ajuntament l'han reallotjat en un hostal fins al dilluns.