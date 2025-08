Rècord de participació a l'Estiu Jove de Manresa amb més de 2.000 joves

L'edició 2025 del programa Estiu Jove de l'Ajuntament de Manresa ha assolit una xifra rècord de participació amb més de 2.000 joves. L'èxit es deu, en gran part, a la incorporació de noves propostes, l'ampliació d'activitats consolidades i la implicació directa de col·lectius juvenils en l'organització.

Activitats per a tots els gustos

Des de finals de juny fins a finals de juliol, el programa ha ofert activitats per a totes les franges d'edat, des de tallers de còmic o maquillatge drag fins a grans esdeveniments com l'Urban Esport Fest o la sortida a Port Aventura. Precisament el torneig de vòlei platja, que s'ha ampliat a dues setmanes, ha estat l'activitat amb més èxit, amb 480 participants.

Les piscines nocturnes, amb 260 places que es van exhaurir, han estat també una de les activitats més valorades. I les formacions adreçades a joves a partir de 16 anys (com fer de cangur, primers auxilis i manipulació d'aliments) han tingut tan bona acollida que s'hi han generat llistes d'espera.

Un model d'oci inclusiu i accessible

El programa ha tingut una clara vocació inclusiva: moltes activitats han estat gratuïtes i, per a les que no, s'han reservat places per a joves amb dificultats econòmiques. També s'ha vetllat per treballar la cooperació, la solidaritat i la perspectiva de gènere en totes les propostes.

Protagonisme jove i col·laboració d'entitats

Una de les claus de l'èxit ha estat l'impuls participatiu: les activitats s'han dissenyat tenint en compte propostes recollides als centres de secundària. A més, s'han coorganitzat esdeveniments amb entitats juvenils, com el rap en català, el vòlei o activitats al Casal de Joves la Kampana.

Agraïment i consolidació

Des de l'Ajuntament s'ha agraït la participació i implicació de tots els joves, entitats i serveis municipals, destacant que Estiu Jove s'ha consolidat com una proposta d'oci, formació i convivència de referència a la ciutat.