L'activista manresà Víctor Feliu Ferrer ha mort aquest dilluns a casa seva, als 75 anys, després d'una llarga malaltia. Ho ha fet tranquil i acompanyat, segons ha confirmat la família. La vetlla tindrà lloc dijous, de 10 del matí a 1 del migdia, i la cerimònia de comiat serà el mateix dijous a les 5 de la tarda a l'espai Mémora de Manresa.
Una vida dedicada a l'activisme veïnal
Nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola i veí de Manresa des de l'any 1974, Víctor Feliu va començar la seva trajectòria com a un dels fundadors de l'Associació de Veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya, entitat que va presidir en dues etapes (1981-1987 i 2002-2011). Des d'aquest àmbit va liderar reivindicacions per millorar l'urbanisme, els serveis i la qualitat de vida dels veïns.
També va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (1991-1996) i la Federació d'Associacions de Veïns del Bages (1997-2002). Des de tots aquests càrrecs, Feliu va ser una de les veus més actives a l'hora de reclamar serveis bàsics, equipaments i una ciutat més habitable.
Compromís amb els drets de la gent gran
Jubilat, Feliu va aprofundir en la defensa dels drets de la gent gran. Va formar part del Consell de la Gent Gran de Manresa i del Bages, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i, el 2017, va impulsar amb altres entitats la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Aquest col·lectiu ha estat al darrere d'accions de protesta imaginatives, com la instal·lació d'una tassa de vàter a la plaça Major per reclamar lavabos públics en condicions.
Reconeixements recents
La seva trajectòria va ser reconeguda en vida. El maig de 2024, Creu Roja al Bages li va lliurar el Premi Santi Vidal, i a l'octubre del mateix any va rebre el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa per la seva tasca en favor del moviment veïnal i dels drets socials. En una entrevista a NacióManresa del maig de 2024 reivindicava l'acció al carrer per fer visibles les mancances de la ciutadania.