L'alcalde Marc Aloy recorda Víctor Feliu com un «lluitador infatigable»

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat la mort de Víctor Feliu, aquest dilluns als 75 anys d'edat, i n'ha destacat la trajectòria i el llegat al moviment veïnal. "Va ser una figura imprescindible en la construcció de les entitats veïnals i les reivindicacions durant la transició i l'inici de la democràcia", ha afirmat.
Aloy ha subratllat que Feliu era un "activista social i veïnal, ànima de l'AV de la Plaça Catalunya durant molts anys" i que va ser un "lluitador absolutament infatigable, amb formes contundents si calia". Segons l'alcalde, "fins al darrer moment de la seva vida va estar treballant intensament a favor de les seves causes".
També ha remarcat la seva estima per la ciutat i pel país: "Manresà de soca-rel, estimava la ciutat i el país. El vaig conèixer fa més de 40 anys perquè érem veïns del barri i li tinc una gran estima". Aloy ha recordat que la seva darrera lluita va ser "la necessitat que Manresa tingui una nova residència i esperem que es faci realitat".
Sobre la seva relació amb l'Ajuntament, Aloy ha destacat que Feliu era "molt dur i crític" però, alhora, "absolutament agraït quan les coses es feien bé". L'alcalde ha conclòs que era "una persona honesta i generosa" i que "el moviment cívic i veïnal de la ciutat li deu molt. El trobarem molt, molt a faltar".