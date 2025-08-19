19 de agost de 2025

La sisena edició de Microscopies porta l'art efímer al Parc del Cardener de Manresa

El festival estrena l'escultura permanent "Semença de temps i aire", de Dolors Puigdemont, i incorpora nou obres efímeres i tres actuacions en el marc de la Festa Major

  Dolors Puigdemont amb la seva obra vinculada a les llavors, al temps i a l'aire

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 12:40

Aquest dimarts s'ha presentat la sisena edició de Microscopies, la mostra d'art efímer de Manresa que enguany s'ubicarà al Parc del Cardener, entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou. La proposta, que se celebrarà coincidint amb la Festa Major, combinarà instal·lacions artístiques, accions sonores i performatives i una escultura permanent que s'afegeix al recorregut cultural de l'Anella Verda. L'obra permanent és Semença de temps i aire, de Dolors Puigdemont.

Microscopies s'inaugurarà el 29 d'agost a les 6 de la tarda i es podrà visitar fins al 31 del mateix mes, tot i que les obres encara quedaran exposades durant la Festa Major de Manresa.

Una edició més propera que mai a la ciutat

La regidora de Cultura, Tània Infante, ha destacat que l'edició 2025 és la que s'ubica més a prop del nucli urbà, amb l'objectiu de facilitar la connexió entre natura, art i ciutadania. "És una oportunitat excel·lent per gaudir d'aquest espai en procés de renaturalització i alhora apropar l'art a tothom", ha subratllat.

Roser Oduber, directora artística de la mostra, ha remarcat que l'Anella Verda es va convertint en un itinerari artístic permanent: "Aquestes obres acompanyen la preservació del medi i reforcen la funció didàctica de fer-nos conscients que trepitgem un espai natural que cal cuidar".

Les actuacions artístiques

La programació d'enguany inclou tres accions en directe:

  • Visatges in-situ (performance de Mar Serinyà i Jordi Homs), dissabte 30 i diumenge 31 d'agost, sota el Pont Nou (19 h i 20.30 h).
  • Riu (Autòctoc), proposta sonora de David Almago i Magdalena Myrczik, divendres 29 d'agost (19.30 h i 20 h).
  • Cada dia, performance d'Ángels Císcar amb canyes locals, que es podrà veure al llarg del recorregut del parc a partir de les 18 h.

Les obres efímeres

El recorregut artístic incorpora nou instal·lacions efímeres repartides pel Parc del Cardener:

  • El cor de la ribera - Susanna Malagón Lozano
  • Hipclides Podalirius Sonorus - Vicent Matamoros i Berta Esteve
  • Ancestres i els temps llargs - Clara Payàs Puigarnau
  • Dimonis sota el pont - Periko Raspa
  • Influència - Matthieu Kowad
  • Niu d'art - Xavier Sis
  • Silenci - Javier Olaizola Alfaro
  • Esferificació d'arbust - Emma i Xènia Flores i Ainhoa Solé
  • Presències - Quim Moya i L'Art de Viure de la Fundació Ampans

Semença de temps i aire, la nova escultura permanent

La gran protagonista d'aquesta edició és l'escultura permanent de Dolors Puigdemont, titulada Semença de temps i aire. La peça, d'acer inoxidable i 2,70 metres d'alçada i amplada, s'inspira en les llavors com a símbol de vida, esperança i renaixement.

Puigdemont ha explicat que l'origen de l'obra es remunta a la pandèmia, quan va començar a crear escultures en forma de llavor per simbolitzar "posar aire i aigua nets al planeta". La peça presentada a Manresa consta de dotze segments, en al·lusió als mesos de l'any i a les hores del dia: "El dotze sempre ha estat un número vinculat al temps, des de Mesopotàmia fins avui", ha remarcat.

Per a l'artista, Semença de temps i aire és també un treball amb un fort component espiritual i femení: "No és una obra robusta, sinó fràgil, i vol transmetre aquesta essència més aèria i espiritual, allunyada de la materialitat del ferro corten".

Amb aquesta escultura, el Parc del Cardener suma un nou punt d'interès al recorregut artístic i natural que l'Anella Verda de Manresa va configurant edició rere edició.

