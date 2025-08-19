La sisena edició de Microscopies porta l'art efímer al Parc del Cardener de Manresa

Aquest dimarts s'ha presentat la sisena edició de Microscopies, la mostra d'art efímer de Manresa que enguany s'ubicarà al Parc del Cardener, entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou. La proposta, que se celebrarà coincidint amb la Festa Major, combinarà instal·lacions artístiques, accions sonores i performatives i una escultura permanent que s'afegeix al recorregut cultural de l'Anella Verda. L'obra permanent és Semença de temps i aire, de Dolors Puigdemont.
Microscopies s'inaugurarà el 29 d'agost a les 6 de la tarda i es podrà visitar fins al 31 del mateix mes, tot i que les obres encara quedaran exposades durant la Festa Major de Manresa.
Una edició més propera que mai a la ciutat
La regidora de Cultura, Tània Infante, ha destacat que l'edició 2025 és la que s'ubica més a prop del nucli urbà, amb l'objectiu de facilitar la connexió entre natura, art i ciutadania. "És una oportunitat excel·lent per gaudir d'aquest espai en procés de renaturalització i alhora apropar l'art a tothom", ha subratllat.
Roser Oduber, directora artística de la mostra, ha remarcat que l'Anella Verda es va convertint en un itinerari artístic permanent: "Aquestes obres acompanyen la preservació del medi i reforcen la funció didàctica de fer-nos conscients que trepitgem un espai natural que cal cuidar".
Les actuacions artístiques
La programació d'enguany inclou tres accions en directe:
- Visatges in-situ (performance de Mar Serinyà i Jordi Homs), dissabte 30 i diumenge 31 d'agost, sota el Pont Nou (19 h i 20.30 h).
- Riu (Autòctoc), proposta sonora de David Almago i Magdalena Myrczik, divendres 29 d'agost (19.30 h i 20 h).
- Cada dia, performance d'Ángels Císcar amb canyes locals, que es podrà veure al llarg del recorregut del parc a partir de les 18 h.
Les obres efímeres
El recorregut artístic incorpora nou instal·lacions efímeres repartides pel Parc del Cardener:
- El cor de la ribera - Susanna Malagón Lozano
- Hipclides Podalirius Sonorus - Vicent Matamoros i Berta Esteve
- Ancestres i els temps llargs - Clara Payàs Puigarnau
- Dimonis sota el pont - Periko Raspa
- Influència - Matthieu Kowad
- Niu d'art - Xavier Sis
- Silenci - Javier Olaizola Alfaro
- Esferificació d'arbust - Emma i Xènia Flores i Ainhoa Solé
- Presències - Quim Moya i L'Art de Viure de la Fundació Ampans
Semença de temps i aire, la nova escultura permanent
La gran protagonista d'aquesta edició és l'escultura permanent de Dolors Puigdemont, titulada Semença de temps i aire. La peça, d'acer inoxidable i 2,70 metres d'alçada i amplada, s'inspira en les llavors com a símbol de vida, esperança i renaixement.
Puigdemont ha explicat que l'origen de l'obra es remunta a la pandèmia, quan va començar a crear escultures en forma de llavor per simbolitzar "posar aire i aigua nets al planeta". La peça presentada a Manresa consta de dotze segments, en al·lusió als mesos de l'any i a les hores del dia: "El dotze sempre ha estat un número vinculat al temps, des de Mesopotàmia fins avui", ha remarcat.
Per a l'artista, Semença de temps i aire és també un treball amb un fort component espiritual i femení: "No és una obra robusta, sinó fràgil, i vol transmetre aquesta essència més aèria i espiritual, allunyada de la materialitat del ferro corten".
Amb aquesta escultura, el Parc del Cardener suma un nou punt d'interès al recorregut artístic i natural que l'Anella Verda de Manresa va configurant edició rere edició.