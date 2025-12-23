El Campus Rock de Manresa reunirà joves músics amb tallers i concerts del 13 al 15 de març

El Campus Rock de la Catalunya Central se celebrarà per primera vegada a Manresa del 13 al 15 de març de 2026, oferint tallers i sessions de música moderna per a adolescents i joves de 12 a 20 anys amb experiència mínima de dos anys. A més de les activitats formatives, el campus inclourà dos concerts, el segon dels quals serà obert al públic i tancarà la trobada.
Tallers i activitats amb músics de referència
Els participants del Campus Rock podran assistir a tallers d'interpretació i creació musical en grup, impartits per professionals destacats del panorama català. Entre els artistes implicats hi ha Jimmy Piñol (bateria de Lax'n'Busto), Joan-Pau Chaves (piano, teclats i instruments de vent i corda d'Els Pets), David Ibarz (baix), Toni Xuclà (guitarra) i Júlia Sanfeliu (veu). A més, es realitzarà un taller de composició de cançons que comptarà amb un artista convidat, els detalls del qual es faran públics pròximament. Totes les activitats es duran a terme al Conservatori Municipal de Música de Manresa.
Concerts i cloenda
El campus inclou dos concerts: un intern dissabte a la tarda i un segon diumenge a la tarda, que estarà obert al públic i servirà com a acte de cloenda. Aquestes actuacions permetran als joves posar en pràctica els coneixements adquirits durant les sessions i compartir-los amb la comunitat local.
Inscripcions i participació
El campus està dirigit a adolescents i joves amb un mínim de dos anys de pràctica musical i inclou sessions per a instruments elèctrics i acústics, així com espais per al desenvolupament de la creativitat i composició pròpia. Les inscripcions ja estan obertes a través de la web del Campus Rock.
Organitzat per l'Associació per al Diàleg de la Música amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, el Campus Rock busca combinar formació musical de qualitat amb experiències creatives i col·lectives per als joves músics.