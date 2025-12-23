23 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El WhatsApp de l'Ajuntament de Manresa arriba als 10.000 usuaris i a les 68.000 interaccions

Avisar d'incidències i sol·licitar cita prèvia, recollida de voluminosos i informació municipal són les consultes més recurrents a Holawapp Manresa

  • L'aplicació de WhatsApp, en un telèfon mòbil -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 10:50
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 10:51

El canal de WhatsApp Holawapp Manresa ha assolit aquest desembre els 10.000 usuaris, una xifra rellevant que confirma la consolidació d'aquesta eina com a canal habitual de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament. El servei, que es va posar en marxa el maig de 2021 amb un miler d'usuaris, permet atendre consultes de molts àmbits. Per nombre de missatges, destaquen els avisos d'incidències i la sol·licitud de tràmits pràctics.

Des de mitjan del 2021, que es va posar en marxa el canal, s'han registrat 67.9​9​3 interaccions, de les quals 30.643 han estat converses entre ciutadania i Ajuntament, un fet que indica que no és només un canal informatiu passiu, sinó un espai d'interacció real i continuada amb la ciutadania.

L'avís d'incidències és l'ús principal del canal, amb un 47% de les converses (17.715). Això confirma que Holawapp Manresa funciona sobretot com una porta d'entrada directa a la gestió del manteniment urbà i dels serveis quotidians, on destaquen especialment la neteja i els residus (37%), calçada i voreres (14%) i parcs i jardins (12%).

La cita prèvia (14%) i la recollida de residus voluminosos (12%) són el segon i tercer grans usos del canal. Això posa de manifest que Holawapp Manresa és percebuda com una eina àgil i pràctica per fer tràmits concrets, estalviant temps i facilitant l'accés als serveis municipals. Pel que fa a la Bústia Ciutadana per la Llengua ha començat a funcionar amb una vintena d'alertes sobre retolacions en llengua no catalana.

Més enllà de la comunicació, aquesta eina municipal actua com un instrument de gestió urbana i de proximitat, amb potencial encara per créixer en àmbits informatius i participatius.

Accés fàcil a Holawapp

Holawapp forma part de les accions per millorar l'administració electrònica i posar a disposició de la ciutadania eines àgils, simples i segures per interactuar amb l'Ajuntament. Per accedir-hi, només cal guardar el número 644 069 801 a l'agenda de contactes del dispositiu mòbil i enviar un WhatsApp posant la paraula hola. També s'hi pot accedir a través de l'enllaç aju.cat/Manresa.

Holawapp és un dels canals dels quals disposa l'Ajuntament per comunicar incidències, ja que també es pot fer a través dels telèfons d'atenció ciutadana 010 (cost segons operadora) i 93 878 23 01 (gratuït) i de l'apartat de Serveis i Tràmits de la web municipal.

Et pot interessar