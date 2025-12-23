El WhatsApp de l'Ajuntament de Manresa arriba als 10.000 usuaris i a les 68.000 interaccions

El canal de WhatsApp Holawapp Manresa ha assolit aquest desembre els 10.000 usuaris, una xifra rellevant que confirma la consolidació d'aquesta eina com a canal habitual de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament. El servei, que es va posar en marxa el maig de 2021 amb un miler d'usuaris, permet atendre consultes de molts àmbits. Per nombre de missatges, destaquen els avisos d'incidències i la sol·licitud de tràmits pràctics.
Des de mitjan del 2021, que es va posar en marxa el canal, s'han registrat 67.993 interaccions, de les quals 30.643 han estat converses entre ciutadania i Ajuntament, un fet que indica que no és només un canal informatiu passiu, sinó un espai d'interacció real i continuada amb la ciutadania.
L'avís d'incidències és l'ús principal del canal, amb un 47% de les converses (17.715). Això confirma que Holawapp Manresa funciona sobretot com una porta d'entrada directa a la gestió del manteniment urbà i dels serveis quotidians, on destaquen especialment la neteja i els residus (37%), calçada i voreres (14%) i parcs i jardins (12%).
La cita prèvia (14%) i la recollida de residus voluminosos (12%) són el segon i tercer grans usos del canal. Això posa de manifest que Holawapp Manresa és percebuda com una eina àgil i pràctica per fer tràmits concrets, estalviant temps i facilitant l'accés als serveis municipals. Pel que fa a la Bústia Ciutadana per la Llengua ha començat a funcionar amb una vintena d'alertes sobre retolacions en llengua no catalana.
Més enllà de la comunicació, aquesta eina municipal actua com un instrument de gestió urbana i de proximitat, amb potencial encara per créixer en àmbits informatius i participatius.
Accés fàcil a Holawapp
Holawapp forma part de les accions per millorar l'administració electrònica i posar a disposició de la ciutadania eines àgils, simples i segures per interactuar amb l'Ajuntament. Per accedir-hi, només cal guardar el número 644 069 801 a l'agenda de contactes del dispositiu mòbil i enviar un WhatsApp posant la paraula hola. També s'hi pot accedir a través de l'enllaç aju.cat/Manresa.
Holawapp és un dels canals dels quals disposa l'Ajuntament per comunicar incidències, ja que també es pot fer a través dels telèfons d'atenció ciutadana 010 (cost segons operadora) i 93 878 23 01 (gratuït) i de l'apartat de Serveis i Tràmits de la web municipal.