L'Associació Memòria i Història de Manresa publica els documents de la censura de «Plácido»

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha ampliat el seu web dedicat al film Plácido amb la publicació de l'expedient de censura procedent de l'Archivo General de la Administración. La documentació mostra com el règim franquista va intentar controlar la producció cinematogràfica i destaca les modificacions que van exigir abans d'autoritzar la projecció de la comèdia de Luis García Berlanga.
Documentació de la censura franquista
El recull de documents, dividit en cinc apartats, permet conèixer el funcionament de la censura cinematogràfica i com reflectia la visió moral i nacional-catòlica del règim. Els informes dels censors sobre Plácido critiquen durament la pel·lícula, considerant-la un atac a la religió i a la tradició espanyola, i qüestionen la seva qualitat artística i moral. Entre els comentaris més punyents, es descriu la pel·lícula com "mala" i "insana" i es lamenta l'excés d'humor negre sense personatges equilibrats.
Canvis exigits per a l'autorització
Malgrat les objeccions, la pel·lícula va ser finalment autoritzada, però amb algunes modificacions imposades pels censors. Entre elles, es van escurçar escenes concretes, suprimir plans que mostraven consentiments in articulo mortis i modificar detalls de la representació del centinela per eliminar referències polítiques. Aquests ajustos mostren la manera com la censura condicionava la creació cinematogràfica sense eliminar completament la producció.
Accés a la documentació
El web, desenvolupat per Fina Oliveras Riera, ofereix la documentació completa amb comentaris explicatius i fragments originals. Es pot consultar en aquest enllaç, contribuint a preservar la memòria històrica i difondre l'impacte de la censura franquista en la cultura catalana.