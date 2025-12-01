Cineclub Manresa presenta una programació d'hivern amb el millor cinema d'autor català i internacional

Cineclub Manresa ha presentat la programació que oferirà entre aquest desembre i febrer de 2026, un trimestre que aposta fort per la nova generació de cineastes catalans i per autors i autores emergents d'àmbit estatal i internacional. El cicle inclourà òperes primes destacades, films d'alt impacte emocional i noves propostes de creadors consagrats, fidel al compromís del Cineclub amb el cinema d'autor i la reflexió crítica.
Un hivern marcat pel talent català i l'efervescència creativa
La temporada parteix d'una premissa inspiradora, citant Andrei Tarkovski: "L'art seria inútil si el món fos perfecte perquè la humanitat no buscaria l'harmonia". Amb aquesta idea com a guia, Cineclub Manresa reivindica la necessitat de mirar el món a través del cinema i destaca la irrupció d'una fornada de cineastes catalans que, en els darrers anys, han situat el país en el mapa del cinema d'autor europeu.
D'entre les estrenes més esperades, destaca l'òpera prima de Jaume Claret Muxart, Estrany riu, una obra "màgica i hipersensible" que ha captivat la crítica. També es projectarà Molt lluny, el debut de Gerard Oms, un film de cinema social profundament personal i incisió contundent.
La reconeguda directora Carla Simón completarà la seva celebrada trilogia autobiogràfica amb Romería, un dels títols més esperats del trimestre.
Mirades femenines que renoven el panorama
La programació d'hivern de Cineclub Manresa també aposta per la força creativa de directores emergents que han irromput amb propostes fresques i singulars.
L'espectador podrà gaudir de:
- Sara Fantova, amb Jone, a veces, una peça carregada de frescor i autenticitat.
- Avelina Prat, que presenta Una quinta portuguesa, un film d'atmosfera evocadora i sensibilitat poètica.
- Lilja Ingolfsdottir, directora noruega que sorprèn amb Adorable, una obra d'una lucidesa emocional d'arrel bergmaniana.
Aquest bloc de programació reivindica la diversitat de perspectives i l'impuls creatiu que està transformant el cinema contemporani fet per dones.
Cinema pertorbador i delícies minimalistes
Per als espectadors que busquen experiències més radicals, el cicle inclourà Misericordia, una proposta que s'endinsa en territoris incòmodes i profundament pertorbadors, consolidant la línia del Cineclub d'oferir cinema que sacseja i interpel·la.
No hi faltarà tampoc Hong Sang-soo, un dels autors més aclamats del cinema actual, que torna a Manresa amb la seva nova peça minimalista, Vora el torrent, una obra subtil i precisa que confirma la solidesa del seu univers creatiu.
Una programació que busca l'harmonia a través del cinema
Amb aquesta selecció, Cineclub Manresa reafirma el seu compromís amb el cinema d'autor i amb la descoberta de noves veus que amplien i transformen l'imaginari cinematogràfic actual. La temporada d'hivern oferirà una combinació d'estils, sensibilitats i llenguatges que conviden a mirar el món amb profunditat i curiositat crítica.
Mr. Nobody contra Putin
04/12/2025, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: David Borenstein i Pavel Pasha Talankin
Durada: 90 min Format: Digital
Nacionalitat: Txèquia i Dinamarca / 2025
Quan Rússia envaeix Ucraïna, les escoles rurals es converteixen en centres de reclutament militar. Un professor grava en secret la veritat oculta darrere la propaganda i la violència.
Documental del Mes
Viure la mort
11/12/2025, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Estel·la Marcos, Meritxell Rigol, Núria Gebellí, Anna Celma i Berta Camprubí
Durada: 62 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2024
Diàleg posterior amb SomProvisionals, Recer, Capalafi i Servei de dol. En una societat que tendeix a amagar la mort i les necessitats que s'hi vinculen, proposem obrir un espai per reflexionar sobre quin lloc ocupa la mort en les nostres vides, quins límits marquen els comiats i els processos de dol, i com podem tornar a integrar-la com a part essencial de la vida. Compartir el dol com a experiència col·lectiva per sostenir-nos i cuidar-nos.
Organitza: Comunalitat de Manresa i Recer
Visuals 2025
13/12/2025, 12.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Yassin Espuny / Laia Borràs
Format: Digital
Nacionalitat: Catalunya / 2025
Estrena dels dos curtmetratges produïts per l'Ajuntament de Manresa pel projecte Visuals: Tant és que sigui dilluns: retrat minimalista i emocional sobre dues persones unides per un ritual tan senzill com inalterable: prendre un cafè junts cada dilluns. Somiatruites: Són les tortugues, no? Les que es fan més grans o més petites segons la peixera on estan, és així? Saben els ocells que poden volar més del que els permet la gàbia? Perquè, segueixen podent, oi?
Organitza: Ajuntament de Manresa
Gabi, dels 8 als 13 anys
14/12/2025, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros
Direcció i guió: Engeli Broberg
Durada: 78 min Format: Digital
Nacionalitat: Suècia, Noruega i Dinamarca / 2021
La Gabi tan sols vol ser la Gabi. Un desig que sembla senzill, però que no ho és. Veiem créixer la Gabi a la pantalla al llarg de cinc anys, posant en dubte les idees preconcebudes sobre el gènere, la norma i el dret a ser qui un mateix vulgui ser.
Sessió de Filmoxarxa
Molt Lluny
18/12/2025, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció i guió: Gerard Oms
Intèrprets: Mario Casas, David Verdaguer, Ilyass El Ouahdani, Nausicaa Bonnín
Durada: 100 min Format: Blu-ray
Nacionalitat: Espanya / 2025
El Sergio viatja a Utrecht amb la família per assistir a un partit de futbol. Abans d'agafar el vol de tornada cap a Barcelona, pateix un atac de pànic i decideix quedar-se a Holanda. Incapaç de donar una explicació lògica als familiars, talla el contacte amb el seu passat. A partir d'aleshores, ha de sobreviure sense diners, sense amics, sense casa i sense parlar l' idioma, fins que es trobi a si mateix.
- 2 premis al Festival de Málaga: millor actor (Mario Casas) i premi especial del jurat de la crítica
- 2 nominacions als Premis Feroz: millor actor protagonista (Mario Casas) i cartell
Cicle Gaudí
Misericordia
21/12/2025, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Alain Guiraudie
Intèrprets: Félix Kysyl, Catherine Frot, Jacques Develay
Durada: 104 min Format: Digital
Nacionalitat: França, Espanya i Portugal / 2024
El Jérémie torna al seu poble natal per assistir al funeral del Jean-Pierre, el seu antic cap, i decideix quedar-se uns dies a casa de la Martine, la seva vídua. Una misteriosa desaparició, un veí amenaçador i un sacerdot estrany, però, faran que la breu i tranquil·la estada del Jérémie a Saint-Martial prengui un gir inesperat.
- 8 nominacions als César: millor pel·lícula, direcció, guió original, actriu secundària (Catherine Frot), actors secundaris (Jacques Develay i David Ayala), actor revelació (Félix Kysyl) i fotografia
- Espiga d'Or a la millor pel·lícula i premi al millor guió a la Seminci de Valladolid
- 5 nominacions als premis Lumière: millor pel·lícula, direcció, guió, actor revelació (Félix Kysyl) i fotografia
- Millor pel·lícula del 2024 per Cahiers du Cinema
Sessió sorpresa
28/12/2025, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: El més habitual de la sessió sorpresa
Intèrprets: ?
Durada: Entre 80 i 90 min Format: Digital
Nacionalitat: ? / 2024
En la temporada en què el nostre cineclub arriba als 70 anys, la sessió sorpresa serà de cinema dins del cinema. En aquesta comèdia apareixen intèrprets de la saga James Bond i de títols de culte com Titane o Soñadores.
Estimada Flor
08/01/2026, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Paolo Cognetti
Durada: 80 min Format: Digital
Nacionalitat: Itàlia i Bèlgica / 2024
Aquesta no és una pel·lícula sobre com podem salvar les muntanyes, és una pel·lícula sobre com les muntanyes podrien salvar-nos. L'escriptor Paolo Cognetti puja amb el seu gos cap a les cotes més altes del Monte Rosa, empès pel desig d'entendre per quin motiu ja no arriba aigua a la casa on viu. Al llarg del recorregut es troba amb persones que coneix de fa temps, que li expliquen quin sentit té per a elles viure a la muntanya.
Documental del Mes
Jone, a veces
11/01/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Sara Fantova
Guió: Sara Fantova, Nuria Dunjó i Nuria Martín Esteban
Intèrprets: Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea, Ainhoa Artetxe
Durada: 80 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2025
La Jone, una noia de vint anys, viu el seu primer amor alhora que les conseqüències del Parkinson del seu pare s'acceleren inesperadament. Durant la Setmana Gran de Bilbao, la Jone es troba entre la sensació d'immortalitat amb què viu amb l'Olga i el rebuig a la manera tan particular que té el seu aita de dur la malaltia. Tot plegat fa que aquest estiu sigui el moment en què la Jone s'adoni que la nena s'ha fet adulta.
Vora el torrent
18/01/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Hong Sang-soo
Intèrprets: Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo, Ha Seong-guk
Durada: 111 min Format: Digital
Nacionalitat: Corea del Sud / 2024
Quan un escàndol que involucra diverses estudiants esclata en una universitat femenina, la Jeonim, artista i professora al centre, demana com a favor al seu oncle Sieon, actor i director teatral retirat, que dirigeixi una peça per al festival del seu departament. Ell ho accepta, encantat, i motivat per un record de joventut en aquest lloc.
- Premis a la millor pel·lícula i millor actriu (Kim Min-hee) al Festival de Gijón
- Premi a la millor interpretació (Kim Min-hee) al Festival de Locarno
Una quinta portuguesa
22/01/2026, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció i guió: Avelina Prat
Intèrprets: Manolo Solo, Maria de Medeiros, Branka Katic
Durada: 114 min Format: Blu-ray
Nacionalitat: Espanya i Portugal / 2025
La desaparició de la seva dona deixa el Fernando, un tranquil professor de geografia, totalment devastat. Sense rumb, suplanta la identitat d'un home que fa de jardiner d'una vil·la portuguesa, on estableix una amistat inesperada amb la propietària i s'endinsa en una nova vida que no li pertany.
- 1 nominació als Premis Feroz: millor actriu secundària (Maria de Medeiros)
Cicle Gaudí
La turoría
25/01/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Halfdan Ullmann Tøndel
Intèrprets: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit
Durada: 117 min Format: Digital
Nacionalitat: Noruega / 2024
L'Elisabeth és convocada d'urgència a una tutoria amb la direcció del col·legi. Alguna cosa ha passat entre el seu fill, l'Armand, i el seu company, el Jon, tots dos de 6 anys. Ningú no sap exactament, però, què ha passat. Aviat emergeixen els secrets i els retrets entre pares i professors i la reunió es descontrola.
- Càmera d'Or al Festival de Canes
- 1 nominació als premis del cinema europeu: millor actriu (Renate Reinsve)
- 3 premis Amanda del cinema noruec: millor interpretació secundària (Ellen Dorrit Petersen), fotografia i so; i 4 nominacions: millor pel·lícula, direcció, interpretació protagonista (Renate Reinsve) i interpretació secundària (Thea Lambrechts Vaulen)
Estrany riu
01/02/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció: Jaume Claret Muxart
Guió: Jaume Claret Muxart i Meritxell Colell
Intèrprets: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol
Durada: 106 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya i Alemanya / 2024
Presentació i col·loqui amb el director
El Dídac, un noi de setze anys, viatja amb bicicleta pel Danubi amb la família. Enmig dels dies calorosos, una trobada inesperada canvia el rumb del viatge: un noi misteriós apareix entre les aigües del riu. La seva enigmàtica presència no només desperta un sentiment nou en el Dídac, sinó que comença a alterar la relació que té amb la seva família.
Policia del diàleg
05/02/2026
19:00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: gratuït
Direcció: Susanna Edwards
Durada: 90 min Format: Digital
Nacionalitat: Suècia, Noruega i Dinamarca / 2025
Manifestacions. Crema d'Alcorans. Accions pel clima. A l'ull de l'huracà hi ha un grup de policies suecs encarregats de protegir el dret a la llibertat d'expressió. Una societat polaritzada és la seva realitat quotidiana. Un grup de persones amb conviccions fortes, unides per l'humor i una vocació comuna: defensar la democràcia amb el diàleg com a arma.
Documental del Mes
Mi única família
08/02/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Mike Leigh
Intèrprets: Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Webber
Durada: 97 min Format: Digital
Nacionalitat: Regne Unit i Espanya / 2024
Per a la Pansy, la vida és una lluita constant, amb ella mateixa i amb la resta del món. El seu marit, el Curtley, fa temps que ha desistit d'entendre-la, mentre que el seu fill, el Moses, viu immers en el seu propi món. Mitjançant la comprensió i l'afecte de la seva germana Chantelle, la Pansy comença a trobar una nova manera d'anar pel món.
- 2 nominacions als BAFTA: millor pel·lícula britànica i millor actriu protagonista (Marianne Jean-Baptiste)
- 1 nominació als Independent Spirit Awards: millor pel·lícula internacional
Adorable
15/02/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 5 euros
Direcció i guió: Lilja Ingolfsdottir
Intèrprets: Helga Guren, Oddgeir Thune, Heidi Gjermundsen
Durada: 101 min Format: Digital
Nacionalitat: Noruega i Suècia / 2024
La Maria ha de fer malabarismes per atendre quatre fills i una carrera exigent, mentre que el seu segon marit, el Sigmund, no para de viatjar. Quan, després d'una agra discussió, ell li demana el divorci, la Maria s'ha d'enfrontar a les seves pors i aprofitar l'oportunitat per conèixer-se a si mateixa, créixer i aprendre aacceptar-se.
- 4 premis Amanda del cinema noruec: millor pel·lícula, direcció, guió i interpretació (Helga Guren); i 4 nominacions: millor interpretació secundària (Oddgeir Thune), interpretació revelació (Maja Tothammer-Hruza), muntatge i fotografia Premi al millor guió al BCN Film Fest
Romería
19/02/2026, 19.00h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
Direcció i guió: Carla Simón
Intèrprets: Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Myriam Gallego
Durada: 114 min Format: Blu-ray
Nacionalitat: Espanya i Alemanya / 2025
La Marina, adoptada de ben petita, viatja a Vigo per trobar-se per primera vegada amb la família del seu pare biològic. La seva arribada comporta el retorn d'un passat ja enterrat. Guiada pel diari de la seva mare, i a través d'una connexió especial amb el seu nou cosí, la Marina descobreix les ferides familiars i pot reviure per fi la memòria fragmentada d'uns pares dels quals amb prou feines recorda res.
- 6 nominacions als Premis Feroz: millor pel·lícula (drama), direcció, guió, música, tràiler i cartell
Cicle Gaudí
Canción de un drama en la sombra
22/02/2026, 18.30h
Auditori Plana de l'Om
Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros
Direcció i guió: Carolina Astudillo Muñoz
Intèrprets: Alícia González Laá, Padi Padilla
Durada: 117 min Format: Digital
Nacionalitat: Espanya / 2022
Una dona espera el retorn d'un home que es va allistar al front quan va començar la Guerra Civil Espanyola. Ell li escriu cartes des de França. Ella les llegeix als seus fills a la llum de les espelmes. Aquesta Penèlope no roman a casa teixint durant el dia i desteixint a les nits. Els anys passen i ell no torna. Ella ha deixat de rebre'n les cartes i no sap què li pot haver passat. Estem en aquest racó del món on els morts s'amunteguen en un ossera inextricable.
Sessió de filmoxarxa