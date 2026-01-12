Sant Joan de Vilatorrada implantarà el porta a porta el 16 de febrer amb canvis destacats

Sant Joan de Vilatorrada iniciarà el proper 16 de febrer el nou model de recollida de residus basat en el porta a porta. El sistema, aprovat al ple municipal per una àmplia majoria, incorpora adaptacions a la realitat del municipi, com ara bústies comunitàries amb tancament intel·ligent als blocs de pisos més alts. Abans de l'entrada en funcionament, l'Ajuntament ha previst un ampli dispositiu informatiu i de repartiment de material per facilitar l'adaptació de la ciutadania.
Informació prèvia i repartiment de material
En els darrers dies, tots els domicilis del municipi han començat a rebre una carta personalitzada amb el detall de les sessions informatives i del calendari de recollida del material necessari. Està previst que se celebrin quatre sessions informatives a partir del 22 de gener, en diversos equipaments municipals i en horaris tant de matí com de tarda. A més, des del 26 de gener i durant tres setmanes, els veïns podran passar a recollir els cubells i els elements necessaris per aplicar el nou sistema.
Amb aquesta implantació, Sant Joan de Vilatorrada fa un pas més per complir la llei estatal de residus, que obliga els municipis a adoptar models de recollida altament eficients. El porta a porta és un sistema amb més de 25 anys d'experiència contrastada i que ja funciona en més de 300 municipis catalans, incloses nombroses ciutats de més de 15.000 habitants.
Un model adaptat als blocs de pisos
Tot i basar-se en el porta a porta, el model incorpora elements innovadors adaptats a la realitat local. El canvi més rellevant afecta els blocs de pisos amb alta densitat, que disposaran de bústies comunitàries situades davant de casa i amb tancament intel·ligent. Només els veïns del bloc hi podran accedir mitjançant un clauer electrònic.
Tot i que Sant Joan de Vilatorrada té una proporció molt baixa de grans blocs -aproximadament un 1%-, el sistema s'aplicarà inicialment en onze edificis. En aquests casos, es faran reunions específiques amb les comunitats per explicar-ne el funcionament. L'objectiu és evitar l'acumulació de cubells en un mateix punt i garantir el seguiment del sistema i l'aplicació de la taxa justa.
Funcionament del servei i fraccions
El municipi disposarà de servei de recollida tots els dies de la setmana. Cada llar haurà de dipositar davant de casa la fracció que correspongui segons el dia, dins el cubell assignat i amb un codi individual. La fracció orgànica es recollirà tres dies a la setmana; els envasos, dos; el paper i cartró, un; i la fracció resta, un.
Una de les novetats destacades és la gestió del tèxtil sanitari -com bolquers, compreses o sorra d'animals de companyia-, que es recollirà cada dia dins d'una bossa específica, independentment de la fracció del dia. Aquesta mesura suposa una millora respecte d'altres municipis, on només es recull dos o tres dies a la setmana. L'oli domèstic també s'integrarà al sistema de porta a porta, amb recollida cada quinze dies.
Per als casos excepcionals en què no es pugui fer ús normalitzat del sistema, s'habilitarà una àrea d'emergència tancada davant del supermercat Bonpreu, accessible tots els dies de l'any amb clauer electrònic individualitzat.
Compliment legal i taxa justa
L'alcalde, Jordi Solernou, ha remarcat que el canvi és necessari per complir la llei i evitar sancions, i ha defensat l'eficiència del model: "El porta a porta ens serà més eficient perquè té el mateix cost que altres però més beneficis, podrem millorar molt els percentatges de recollida i tindrem un poble més net, sense els contenidors que generen tanta brutícia". Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, ha subratllat que "suposarà un canvi d'hàbits i caldrà un temps per adaptar-se, però és curt i l'experiència contrastada demostra que és un model que ajuda a complir els objectius ambientals".
Amb l'entrada en funcionament del nou sistema també s'activarà la taxa justa, formada per una part bàsica i una part variable. Gràcies als codis individuals dels cubells, es podrà fer seguiment de l'ús del sistema: les llars que facin una separació correcta pagaran només la part bàsica, mentre que els usos incorrectes comportaran el pagament de trams de la part variable.