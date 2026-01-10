La UBIC reparteix més de 10.000 euros en premis per dinamitzar el Nadal comercial a Cardona

La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) ha tancat amb una valoració molt positiva la Campanya de Nadal, en què s'han repartit més de 10.000 euros en premis amb l'objectiu de fomentar el consum de proximitat i premiar la fidelitat de la clientela. La iniciativa ha inclòs accions als establiments associats i esdeveniments de gran participació, com la celebració de la Quina, que va aplegar prop de 700 persones.
Premis repartits als establiments associats
Una de les accions destacades de la Campanya de Nadal ha estat el sorteig a través de les anomenades lluminetes als comerços adherits a la UBIC. Aquesta iniciativa ha permès repartir un total de 2.000 euros en vals de compra, que es poden bescanviar als establiments associats. Els premis han inclòs vals de 500, 300, 200 i 100 euros, així com altres imports de 50 i 20 euros, amb l'objectiu d'arribar a un ampli ventall de clients i incentivar les compres al comerç local.
Des de la UBIC es destaca que aquesta acció ha tingut una bona resposta per part del públic i ha contribuït a generar moviment als establiments durant les festes nadalenques, reforçant el vincle entre els comerços i la seva clientela habitual.
Una Quina amb prop de 700 participants
En el marc de la campanya, el passat 28 de desembre es va celebrar la Quina de Nadal al Pavelló Municipal de Cardona, un dels actes centrals de la programació. L'esdeveniment va reunir prop de 700 persones i va convertir-se en una jornada festiva amb una elevada participació.
Durant la Quina es van repartir premis destacats, entre els quals sobresurten 1.500 euros per gastar en un sol dia als comerços de Cardona, un iPhone 17 Pro, 1.000 euros per moblar la llar, 500 euros en benzina i 3.600 euros en paneres amb productes dels establiments UBIC. A aquests guardons s'hi van sumar altres sorpreses que van contribuir a crear un ambient animat i de celebració col·lectiva.
Valoració positiva i properes iniciatives
Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona es fa una valoració molt positiva del conjunt de la Campanya de Nadal, tant per la resposta del públic com per l'impacte generat en el comerç local. L'entitat considera que les accions impulsades han complert l'objectiu de dinamitzar l'activitat comercial durant unes dates clau i de reforçar el consum de proximitat.
La UBIC ha anunciat també una de les properes cites destacades: el Mercat de la Ganga d'Hivern, que tindrà lloc a finals de mes, els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer, amb l'objectiu de liquidar l'estoc de la temporada i tornar a atraure clients als comerços de Cardona.