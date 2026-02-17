Texia creix fins als 30 milions i preveu ampliar la fàbrica de Monistrol el 2026

Texia, grup tèxtil familiar especialitzat en solucions innovadores amb centre de producció a Monistrol de Montserrat, ha tancat el 2025 amb una facturació de 30 milions d'euros, un 15% més que l'any anterior, i preveu ampliar la seva fàbrica el 2026 per augmentar la capacitat productiva i acompanyar el creixement internacional de la companyia.
Creixement sostingut en els principals segments
El bon comportament dels segments estratègics ha estat clau en els resultats del 2025. L'hoteleria de luxe ha registrat un increment del 9%, impulsada per la marca pròpia My Drap, present en establiments internacionals de referència com Four Seasons, Majestic, Mandarin Oriental, Ritz o Bulgari Hotels.
Un dels creixements més destacats s'ha produït en el retail de luxe, que ha duplicat el seu volum de negoci (+100%). Firmes com Gucci, Loewe, Hermès o Louis Vuitton utilitzen productes tèxtils de My Drap en l'experiència de client a la botiga, així com en activacions de marca i esdeveniments. Es tracta d'un segment en expansió i amb un alt potencial de creixement en els pròxims anys.
També el segment d'aerolínies es consolida com a pilar del negoci, amb un increment del 12%. Les solucions tèxtils de la companyia són presents a la classe business d'algunes de les companyies aèries més reconegudes a escala global.
Pel que fa a Roll Drap, la primera marca llançada per Texia l'any 1995, ha experimentat un creixement del 6% gràcies a les seves solucions tèxtils destinades a higiene i neteja professional.
Nord-amèrica, mercat estratègic
La filial Texia North America continua consolidant-se com un dels principals motors del grup. El 2025 ha assolit una facturació de 6,07 milions d'euros, un 21% més que l'any anterior. De cara al 2026, la previsió és arribar als 7,25 milions d'euros, reforçant el posicionament internacional de la companyia amb Nord-amèrica com a mercat estratègic.
En conjunt, Texia preveu assolir els 30,6 milions d'euros de facturació el 2026, fet que representaria un nou increment del 10%.
Inversió industrial des de Monistrol de Montserrat
Un dels eixos prioritaris per al 2026 serà alinear el creixement econòmic amb el reforç de la capacitat productiva. Des de la seu de Monistrol de Montserrat, on el grup centralitza la fabricació i distribució de tots els seus productes, Texia executarà una inversió rellevant destinada a augmentar la capacitat industrial i sostenir l'expansió prevista.
Aquesta aposta reafirma el compromís de la companyia amb la producció local i amb l'entorn econòmic i industrial del territori. La seva tecnologia pròpia Seamless, un procés productiu patentat, constitueix la base de la productivitat i l'eficiència operativa del grup, així com un dels seus principals avantatges competitius.
Expansió cap al mercat asiàtic
En l'àmbit comercial, Texia intensificarà la seva presència a l'Àsia mitjançant acords amb distribuïdors especialitzats en hoteleria de luxe als Emirats Àrabs Units, Xangai, Hong Kong-Macau, Japó, Singapur, Malàisia i Tailàndia. L'objectiu és reforçar el posicionament de la companyia en el canal horeca premium d'una regió amb un fort potencial de creixement.
Amb aquests moviments, Texia consolida el seu model de negoci basat en la innovació, la fabricació pròpia i la internacionalització, amb Monistrol de Montserrat com a centre neuràlgic d'una empresa que continua guanyant pes en el sector tèxtil d'alt valor afegit.