Eurecat, amb seu a Manresa, rep el Premi Nacional de Transferència i Innovació

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Manresa, ha estat distingit amb el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació. El reconeixement, atorgat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, posa en valor la seva acció continuada durant la primera dècada d'activitat en favor de la competitivitat empresarial i el benestar social.
Primer cop que el guardó recau en un centre tecnològic
El Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació s'ha lliurat per primera vegada a un centre tecnològic. L'anunci s'ha fet aquest dijous en un acte institucional amb la participació de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat Pulido, i del director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Miquel Gómez Clares. En l'acte també hi han estat presents el director general d'Eurecat, Xavier López, i el president de l'entitat, Daniel Altimiras.
El guardó reconeix la trajectòria del centre en l'àmbit de la recerca aplicada, la transferència tecnològica i la innovació, així com la seva contribució a la millora dels processos industrials, la creació de nous productes i models de negoci i la generació de nou teixit empresarial de base tecnològica.
Segons ha destacat el director general d'Eurecat, aquest reconeixement dona visibilitat a l'impacte de les activitats, capacitats i infraestructures tecnològiques que el centre posa a disposició d'empreses i organitzacions. En la darrera dècada, aquestes actuacions s'han traduït en més de 16.000 projectes i serveis d'innovació.
Una dècada de creixement i consolidació
En els seus primers deu anys d'activitat, Eurecat ha donat servei a més de 3.500 petites i mitjanes empreses i ha invertit 27 milions d'euros en infraestructures tecnològiques capdavanteres a Catalunya. Aquesta capacitat multitecnològica i multisectorial, així com l'escalat preindustrial de noves solucions, s'ha materialitzat en 250 patents actives i en la creació de 12 spin-offs deeptech impulsades pel centre.
Des de la presidència d'Eurecat s'ha remarcat que, en aquest període, el centre s'ha situat com un dels referents europeus en l'acceleració de la innovació empresarial amb solucions tecnològiques d'impacte industrial, social i ambiental.
En aquest sentit, el model d'Eurecat es basa en l'orientació a resultats, combinant capacitats tecnològiques avançades amb una operativa àgil i propera a les empreses i als ecosistemes innovadors.
Referent europeu en tecnologies transformadores
Actualment, Eurecat és un dels centres tecnològics europeus amb més rellevància en diversos àmbits i lidera tecnologies transformadores que integren cinc grans àrees de coneixement: tecnologies digitals, sistemes ciberfísics, materials i processos de fabricació, ciències i tecnologies de la vida i la salut, i ciències i tecnologies ambientals.
La seva activitat genera un volum d'ingressos superior als 74 milions d'euros anuals i compta amb un equip de 850 professionals.
A més, disposa d'una xarxa de més de 500 socis i col·laboradors a Europa, Àsia, Iberoamèrica i altres regions del món, i participa en més de 200 projectes consorciats d'R+D+I d'alt valor estratègic. A través d'aquests projectes, el centre aborda reptes globals com la sostenibilitat, la transformació digital efectiva i el reforçament de la sobirania tecnològica europea.