Una acció sorpresa a Crist Rei escalfa la Gala dels Premis Notworking 2026

La plaça Crist Rei (Neus Català) de Manresa va acollir divendres a la tarda una acció de màrqueting de guerrilla per promocionar la Gala dels Premis Notworking 2026, que se celebrarà el 27 de març al Teatre Conservatori de Manresa. La intervenció urbana va transformar l'espai públic en un escenari inspirat en les grans gales.
Una catifa vermella improvisada al centre de la ciutat
L'acció va consistir en la instal·lació d'un vehicle Omoda Jaecoo al centre de la plaça, cedit pel concessionari Vallescar. Durant tota la tarda, la ciutadania i professionals del sector creatiu van poder participar en una posada en escena simbòlica: baixar del vehicle amb atrezzo i carpeta lila, recreant l'arribada d'estrelles a una catifa vermella.
La proposta va convertir la plaça en un escenari efímer i va generar expectació al voltant d'un dels esdeveniments creatius més rellevants de la Catalunya Central.
Una gala per visibilitzar el talent creatiu
Els Premis Notworking reconeixen la creativitat i la professionalitat en els àmbits del disseny, la comunicació i la producció audiovisual al territori. L'edició 2026 ha superat el centenar de candidatures, confirmant el creixement de la iniciativa.
Les entrades, a la venda des de divendres per un preu simbòlic d'1 euro, volen facilitar l'accés a professionals, estudiants, empreses i ciutadania interessada en el sector. El jurat es reunirà el 24 de febrer per escollir finalistes i guanyadors, que es faran públics durant la gala del 27 de març, en una nova cita que aspira a reforçar el paper de Manresa com a epicentre creatiu del territori.