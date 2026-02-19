Els guardonats amb el Premi Séquia 2026 reivindiquen l'educació i el lleure educatiu

La mestra Alba Baltiérrez i Alier i l'escoltisme de Manresa van recollir dimecres la desena edició del Premi Séquia, un reconeixement convocat per la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages (FUB) - UManresa per posar en valor actituds positives i constructives en benefici del progrés de la societat manresana. El premi distingeix una modalitat individual i una de col·lectiva, que enguany han recaigut en Baltiérrez i en els agrupaments escoltes Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, Cavall Bernat i La Salut.
Reconeixement a una trajectòria educativa
Alba Baltiérrez, fundadora de l'escola Flama i impulsora del projecte Puntal de suport escolar a estudiants amb dificultats d'aprenentatge, va rebre el premi en la categoria individual. En la seva intervenció, va voler compartir el guardó amb totes les persones que han treballat al seu costat al llarg dels anys i va reivindicar la vocació docent, afirmant que "ser mestre es porta a dins".
La mestra també va expressar la seva preocupació pel desprestigi que, segons va denunciar, pateix el món de l'educació i els seus professionals. Va lamentar la manca de recursos per atendre la diversitat i per desenvolupar la tasca educativa en condicions adequades, i va justificar les mobilitzacions que protagonitza el sector com a resposta a aquesta situació.
L'escoltisme, educació en el lleure i compromís
En la modalitat col·lectiva, el premi va reconèixer l'escoltisme manresà, representat pels agrupaments Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, Cavall Bernat i La Salut. Membres dels quatre grups van compartir el parlament d'agraïment, en què es van declarar hereus de la trajectòria de les persones que van impulsar aquest moviment a la ciutat.
Els representants escoltes van destacar que el premi és col·lectiu i que pertany a totes les persones, famílies i entitats que fan possible el projecte educatiu. Tanmateix, també van denunciar la precarietat i l'excés de burocràcia que afecta el sector, així com la manca d'escolta a la veu dels joves. Van reclamar més recursos, suport institucional i reconeixement per a l'educació no formal, que contribueix -van remarcar- a formar en el compromís, la solidaritat i l'esperit crític.
Deu anys de reconeixements
L'acte de lliurament es va celebrar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, dins el programa de la Festa de la Llum. Hi van intervenir el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa, Antoni Ventura; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director general de la FUB - UManresa, Antoni Llobet.
Ventura va posar en valor el fet que el Premi Séquia arribi a la desena edició mantenint l'objectiu de reconèixer actituds de compromís i de superació davant les adversitats. Segons va afirmar, el guardó ha contribuït a donar visibilitat a iniciatives que sovint passen desapercebudes.
Per la seva banda, Antoni Llobet va destacar que un dels missatges més rellevants del premi és que "ningú pot fer res bé sol", subratllant la importància del treball col·laboratiu. Va compartir les reivindicacions dels guardonats i va defensar una educació basada en l'empatia, el respecte, la dignitat i la tendresa.
L'alcalde Marc Aloy va tancar els parlaments reconeixent el paper de la societat civil organitzada a l'hora de pal·liar mancances i problemes estructurals. Va qualificar els premiats d'exemples d'aquest compromís col·lectiu i es va sumar a la defensa d'una educació de qualitat i amb més recursos.
L'acte es va completar amb una actuació musical del Cor Jove de la Fundació Universitària del Bages - UManresa, integrat per estudiants universitaris. Els guardonats van rebre una escultura de l'artista manresà Ramon Oms i van signar el llibre d'honor del Premi Séquia.