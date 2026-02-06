Joan Maria Rigat i Júlia Fons triomfen en un Premi Joan Vilanova molt participat

Joan Maria Rigat Ballús i Júlia Fons Soler han estat els guanyadors de la 28a edició del Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat, en un any marcat per una participació molt elevada. El lliurament de guardons s'ha fet aquest divendres a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, en el marc de la Festa de la Llum, coincidint amb la inauguració de l'exposició de les obres seleccionades, que es podrà visitar fins al 22 de febrer.
Acte de lliurament i inauguració de l'exposició
L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino ha acollit aquest divendres al vespre l'acte de lliurament de premis de la 28a edició del Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat, així com la inauguració oficial de l'exposició amb les obres presentades i seleccionades pel jurat. La mostra restarà oberta al públic fins al 22 de febrer, amb horari de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
L'acte s'emmarca dins la programació de la Festa de la Llum i ha reunit representants institucionals, membres de les entitats organitzadores i una part dels artistes participants en aquesta edició.
Els guanyadors de la 28a edició
El veredicte del jurat l'ha donat a conèixer Xus Royo Reverte, secretària del Cercle Artístic de Manresa. En la modalitat de dibuix, el premi ha estat per a Joan Maria Rigat Ballús (Manresa) per l'obra Amuntegament. En la categoria de gravat, el guardó ha recaigut en Júlia Fons Soler (Manresa) per l'obra Set. Tots dos premis estan dotats amb 1.500 euros cadascun.
A més, el jurat ha concedit quatre accèssits. En dibuix, han estat reconeguts els treballs Viví en el piso más alto, de Begoña Terrades Rodríguez (Barcelona), i Discòrdia, de Joan Ramon Reig (Santpedor). En gravat, els accèssits han estat per a Luminous, de Raquel Martínez Sánchez (Seva), i Fils, teixits i patrons, de Montse Badia Batlle (Canet de Mar).
Una participació molt elevada
Aquesta 28a edició del Premi Joan Vilanova ha registrat una participació especialment destacada. En total, s'hi han presentat 107 obres: 62 en la modalitat de dibuix i 45 en la de gravat. La xifra suposa un increment del 69% respecte a l'edició anterior, en què es van presentar 63 obres, i s'apropa molt al rècord històric del certamen, situat en les 111 obres de l'any 2014.
La majoria de participants provenien de Manresa i del Bages, tot i que també s'ha constatat una presència significativa d'artistes d'arreu de Catalunya i fins i tot d'altres punts de l'Estat espanyol, fet que consolida el premi com una convocatòria de referència en el seu àmbit.
El jurat i les institucions presents
El jurat d'aquesta edició ha estat format per Joan Carrió Grau, en representació del Cercle Artístic de Manresa; Alèxia Lleonart i Pujol, de l'Escola d'Art de Manresa, i Roser Oduber Muntañola, designada per l'Ajuntament de Manresa.
El lliurament de guardons ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; Joan Vilanova Lleonart, fill del dibuixant Joan Vilanova; representants de l'Associació Misteriosa Llum i de Foto Art Manresa, entitat encarregada de la Festa de la Llum 2026, així com alguns dels artistes premiats.
Un premi en homenatge a Joan Vilanova
El Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat ret homenatge a Joan Vilanova i Roset (Manresa, 1908–1990), un dels dibuixants i il·lustradors més destacats de la ciutat. Tot i treballar com a cap de magatzem a la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat (CAME), va desenvolupar una intensa activitat artística com a dibuixant i il·lustrador.
La seva obra inclou col·laboracions en diaris i revistes, cartells, portades de programes, ex-libris, nadales i llibres il·lustrats, així com una faceta destacada com a humorista, dramaturg i activista cultural.
Des de mitjans dels anys noranta, el premi es convoca amb caràcter bianual per preservar i difondre la seva memòria. Està organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Cercle Artístic de Manresa i l'Escola d'Art de Manresa, i s'ha consolidat com una cita rellevant dins el calendari cultural de la ciutat.