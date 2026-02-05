Manel Camp i Carles Cases s'uniran per primer cop a l'escenari amb «Pianant» per la Llum

Els compositors bagencs Manel Camp i Carles Cases presentaran Pianant durant la Festa de la Llum 2026, un projecte que els unirà per primera vegada sobre un escenari en un format pianístic compartit. El concert, que s'estrenarà el 20 de febrer al Teatre Kursaal, proposa un diàleg musical a dos pianos amb composicions pròpies i una posada en escena singular.
Un encontre inèdit a dos pianos
Tot i una llarga trajectòria de coincidències professionals, Pianant marca la primera vegada que Manel Camp i Carles Cases comparteixen escenari com a pianistes. Els dos creadors havien col·laborat anteriorment en diverses produccions i havien coincidit en alguns escenaris, però no havien desenvolupat mai un projecte conjunt centrat exclusivament en el piano.
Ara, amb Pianant, decideixen posar la seva música al servei d'un llenguatge comú, construït a partir de l'experiència acumulada al llarg de dècades i d'un repertori format per composicions pròpies. El projecte neix amb voluntat d'espectacle fet a mida, pensat específicament per a aquest format i per a espais escènics de gran format.
Trajectòries paral·leles amb punts de trobada
Les carreres de Manel Camp i Carles Cases han discorregut en paral·lel en diversos moments clau de la música catalana. Tots dos van ser arranjadors i directors musicals de Lluís Llach, tot i que en etapes diferents. Camp va assumir aquesta responsabilitat en una primera fase, mentre que als anys vuitanta va ser Carles Cases qui va recollir el relleu.
Aquesta successió professional és una de les moltes coincidències que han anat teixint una relació musical de fons que ara cristal·litza en un projecte compartit. Pianant es presenta, així, com la culminació natural d'una vida de connexions artístiques que fins ara no s'havien concretat en un espectacle propi.
Una posada en escena singular
El concert està concebut amb una posada en escena acurada, amb dos pianos de cua compartint protagonisme sobre l'escenari. Aquest plantejament no només defineix l'estètica de l'espectacle, sinó també la seva identitat sonora. Tal com explica Carles Cases, "dos pianos en un mateix escenari produeixen musicalment, i a orelles dels espectadors, un so poc habitual, i és visualment força espectacular".
Aquest diàleg entre instruments permet explorar textures, contrasts i complicitats que reforcen el caràcter excepcional del projecte, pensat tant per a l'escolta atenta com per a l'impacte visual.
Estrena al Kursaal en el marc de la Festa de la Llum
Pianant s'estrenarà el proper 20 de febrer al Teatre Kursaal de Manresa, dins la programació de la Festa de la Llum 2026. El concert s'inscriu en els actes culturals destacats de la celebració i coincideix amb una edició especialment significativa per a la ciutat.
Les següents parades ja programades seran a la sala El Sindicat de Balsareny el 21 de març, al Casino de Calaf l'11 d'abril i a la plaça de l'Església de Rajadell l'11 d'agost.