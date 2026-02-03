Jardins de Llum tornarà a il·luminar Manresa el 14 i 15 de febrer amb 22 obres artístiques

El festival Jardins de Llum tornarà a omplir el Centre Històric de Manresa els dies 14 i 15 de febrer amb una vintena llarga d'instal·lacions i espectacles que combinen la llum i l'aigua. L'edició d'enguany suposarà el retorn del recinte de l'Anònima com un dels grans pols del certamen i marcarà l'inici d'una nova etapa sota la direcció artística d'Albert Gusi Las, que pren el relleu de Roser Oduber.
El retorn de l'Anònima i una vintena d'obres al Centre Històric
Jardins de Llum il·luminarà, un any més, diversos espais emblemàtics del Centre Històric de Manresa amb un recorregut nocturn que permetrà descobrir fins a 22 obres artístiques repartides per places, carrers i equipaments patrimonials. El festival se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 de febrer i recuperarà el recinte de l'Anònima, absent en l'edició anterior a causa de les obres que s'hi estaven duent a terme.
Enguany, l'Anònima tornarà a obrir diversos espais al públic, com la nau central, la nau petita, el soterrani i el pati. Precisament des d'aquest darrer espai es duran a terme vols captius amb globus aerostàtic, que permetran, amb reserva prèvia, observar el festival des de l'aire en horari nocturn. A banda d'aquest recinte, Jardins de Llum també recuperarà altres espais singulars com el carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu i l'Espai 1522.
Nova direcció artística amb continuïtat conceptual
El festival s'ha presentat aquest dimarts al matí en roda de premsa amb la participació de la regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, i del nou director del certamen, Albert Gusi Las. En la presentació s'ha destacat que, tot i el relleu en la direcció artística, Jardins de Llum manté les línies principals que l'han consolidat com un dels festivals de referència en l'àmbit de l'art de la llum, tant a Catalunya com a escala internacional.
A la presentació també hi han intervingut diversos artistes que participaran en aquesta edició, com Joan Fontcuberta, Irene Herbera, Mònica Roselló i Joan Guillumet, que han avançat algunes de les claus de les seves propostes.
Artistes internacionals i diàleg amb la ciutat
Jardins de Llum manté el seu caràcter transversal amb propostes que combinen disciplines i mirades diverses. El programa inclou creacions d'artistes de renom internacional com Mezzo Quartet, Raquel Gualtero, Calidos, Josep Poblet, VPM i Joan Fontcuberta, al costat d'artistes locals i d'arreu de Catalunya i de l'Estat. El festival també compta amb la implicació d'entitats i associacions veïnals, l'Escola d'Art, les biblioteques veïnals i col·lectius joves.
Les obres estan concebudes com a instal·lacions pensades per al gaudi i l'experiència del públic: passejar, escoltar, interactuar, ballar o simplement aturar-se i observar. Totes comparteixen la llum com a element central i algunes també s'inspiren en l'aigua, reforçant el diàleg entre art contemporani i espai urbà.
L'espectacle inaugural i els principals espais
El tret de sortida del festival serà dissabte 14 de febrer a les 7 del vespre a la plaça Major, amb l'espectacle Gènesi.IA, de Joan Fontcuberta. Es tracta d'una projecció a la façana de l'Ajuntament que mostrarà paisatges virtuals generats amb intel·ligència artificial a partir dels versicles del Gènesi.
La resta de propostes es repartiran per espais com el Parc de la Seu, la baixada de la Seu, la plaça Europa, la plaça de Sant Domènec, la plana de l'Om o el carrer de Santa Llúcia. També obriran portes el pati de l'Escola d'Art, amb una creació de l'alumnat del centre, i el pati de l'Hospital de Sant Andreu.
Al Museu de Manresa s'hi programaran dos espectacles. Dissabte es podrà veure Reactiva 360º, un espectacle de dansa amb dues sessions, a les 8 i a les 9 del vespre. Diumenge serà el torn de Variacions en format vertical, un espectacle musical amb passis a les 7, les 8 i les 9 del vespre.
Horaris i exposicions
Pel que fa als horaris, dissabte el festival estarà actiu de les 7 del vespre fins a 2/4 de 12 de la nit, mentre que diumenge les instal·lacions i espectacles es podran visitar de les 7 a les 9 del vespre.
Com és habitual, Jardins de Llum també inclourà dues exposicions. D'una banda, la mostra Art Endollat al Cercle Artístic, entitat organitzadora de l'exposició. De l'altra, a la plana de l'Om s'hi podrà veure Llum i vida a la Séquia, una exposició coral amb obres de divuit membres de Foto Art Manresa dedicades a aquest espai emblemàtic.
Albert Gusi Las, nou director del festival
Albert Gusi Las (Castellbisbal, 1970) és un artista visual que desenvolupa els seus projectes al voltant del concepte de paisatge. És creador del festival Panoràmic i del festival NYS Polígon Arts, l'únic a Catalunya que vincula la indústria activa amb la cultura, i director artístic de la biennal L'Andart d'Andorra. A més, dirigeix Grisart LAB, que conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa s'encarrega enguany de la coordinació tècnica de Jardins de Llum.