Un concurs de mosaics protagonitzarà el Joc de Ciutat de la Llum 2026

Manresa acollirà el dissabte 14 de febrer la 14a edició del Joc de Ciutat de la Llum, que enguany tindrà com a fil conductor El gran encàrrec, un concurs de mosaics organitzat per l'Equip d'Esplais del CAE. L'activitat s'emmarca dins el programa de les Festes de la Llum i convida la ciutadania a participar en una tarda de joc a l'aire lliure amb un marcat rerefons històric.
La proposta transportarà les persones participants fins a l'any 1908, en plena època d'esplendor industrial i artística. En aquest context, les fàbriques bateguen amb força, les cases burgeses s'omplen de llum i els mosaics esdevenen elements decoratius essencials de terres, escales i salons, convertits en autèntiques obres d'art.
En aquest ambient d'efervescència creativa, la Casa Consistorial impulsa El gran encàrrec, un concurs obert a famílies, artesans i aprenents de la ciutat. Els equips participants hauran de superar diverses proves en una competició on la destresa, els secrets de l'ofici, les habilitats personals i el treball en equip seran claus per assolir la victòria.
L'activitat tindrà lloc de les 4 a les 7 de la tarda i s'iniciarà a la plaça de Sant Ignasi Malalt. Les places són limitades a un màxim de 20 equips, formats per entre 3 i 5 persones. Es recomana la participació d'infants d'entre 8 i 13 anys, tot i que els menors de 8 anys podran participar sempre que vagin acompanyats d'un adult responsable per grup.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del CAE fins al 12 de febrer. L'activitat s'adreça a tota la ciutadania, famílies i entitats de lleure que vulguin gaudir d'una proposta lúdica i participativa en el marc de les Festes de la Llum.
El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l'Equip d'Esplais del CAE, el CAE i La Xarranca, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.