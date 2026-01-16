Obertes les inscripcions per a la 42a Transéquia, amb quatre modalitats i caràcter solidari

Les inscripcions per a la 42a edició de la Transéquia, la marxa popular que recorre la Séquia medieval de Manresa, ja estan obertes i s'han de realitzar exclusivament online. L'esdeveniment, previst per al 15 de març, inclou modalitats per a caminants, corredors, ciclistes i participants en handbike, i combina esport, natura i solidaritat amb el projecte guanyador “Comunitats que curen”.
Quatre modalitats per a tots els participants
La Transéquia, organitzada per la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia amb el suport logístic de Gesport, ofereix opcions adaptades a totes les edats i condicions físiques. Els caminants poden triar recorreguts de 24 km des de Balsareny, 18 km des de Sallent i 10 km des de Santpedor. Els ciclistes tenen quatre opcions: curta, mitjana, llarga i aventura, pensades per a diferents nivells. Els corredors més apassionats podran recórrer 25 km i, des de 2015, la Transéquia incorpora la modalitat handbike, pionera a Catalunya, destinada a persones amb mobilitat reduïda.
L'edició passada ja va assolir el límit de 4.000 participants, xifra màxima que també s'ha establert enguany, i que només es pot assolir mitjançant inscripció online abans del 12 de març o fins a esgotar places. La inscripció inclou acreditació, bus d'anada i tornada per a caminants i corredors, got commemoratiu, avituallaments, botifarrada, assegurança d'accidents i serveis mèdics. No hi haurà inscripcions presencials ni el mateix dia de la cita.
Esport i solidaritat, de la mà
Més enllà de la dimensió esportiva i de lleure, la Transéquia manté el seu compromís solidari. Enguany, el projecte beneficiat per l'euro solidari serà Comunitats que curen, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol, amb l'objectiu de combatre la soledat no desitjada i fomentar la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat a Manresa i al Bages.
L'any passat, el premi solidari es va obrir a totes les entitats del territori i va ser per a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, que va recollir 3.169 euros gràcies a la participació dels inscrits a la marxa. Aquesta combinació de cultura, esport i solidaritat consolida la Transéquia com un referent a la Catalunya Central i un esdeveniment molt esperat per milers de persones.
Una experiència per a tota la família
La Transéquia 2026 es presenta com una experiència que combina esport, natura i cohesió social. A més dels recorreguts, l'organització ofereix serveis adaptats a totes les necessitats dels participants, amb un servei de bus per facilitar el desplaçament fins als punts d'inici i tornada, avituallaments durant tot el recorregut, assegurança i assistència mèdica. La cita es consolida com una jornada d'activitat física, convivència i compromís amb el territori i la solidaritat, i l'organització anima tots els interessats a inscriure's amb antelació per assegurar la seva plaça.
La Transéquia 2026 és una oportunitat per gaudir de la natura, l'esport i l'oci a l'aire lliure, mentre es contribueix a projectes socials locals, consolidant així la tradició d'aquest esdeveniment esportiu i solidari a la Catalunya Central.