El projecte Comunitats que curen rebrà l'euro solidari de la Transéquia 2026

El projecte Comunitats que curen, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol, ha estat el guanyador de l'euro solidari de la 42a edició de la Transéquia, que se celebrarà el diumenge 15 de març de 2026. La iniciativa ha estat escollida pel jurat reunit aquest dimecres 7 de gener a l'Ajuntament de Manresa i rebrà la totalitat de la recaptació solidària que aporten els participants a la caminada popular. L'objectiu del projecte és combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat a Manresa i al conjunt del Bages.
Un projecte comunitari contra la soledat
Comunitats que curen té com a finalitat generar vincles i xarxes de suport estables al territori, especialment entre persones que viuen processos de dol o dificultats d'arrelament social. La proposta combina l'acompanyament emocional amb activitats comunitàries, caminades en entorns naturals i iniciatives culturals, concebudes com a eines per reforçar el benestar emocional i la cohesió social. Amb l'assignació de l'euro solidari, el projecte podrà ampliar el seu impacte i consolidar les accions que ja es duen a terme a Manresa i al Bages.
Valoració del jurat i coherència amb la Transéquia
El jurat ha destacat especialment la coherència del projecte amb l'esperit de la Transéquia, que uneix caminar, natura i comunitat. També s'ha valorat la capacitat de la iniciativa per generar xarxes de suport comunitari amb un impacte ampli i intergeneracional, així com la participació ciutadana real, l'eficiència econòmica i l'ús d'indicadors mesurables per reduir la soledat no desitjada. Aquesta decisió permetrà que l'euro solidari que aporten els participants es destini a un projecte d'impacte social directe al territori.
Continuïtat del compromís social
L'any passat, el concurs per assignar l'euro solidari es va obrir per primera vegada a totes les entitats del territori. El projecte guanyador va ser el de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, que va rebre una recaptació de 3.169 euros, destinats a la seva tasca de suport a persones afectades per demències i a les seves famílies.
Una cita consolidada al territori
La Transéquia és una caminada popular i festiva que recorre el traçat històric de la Séquia, entre Balsareny i Manresa, i que any rere any combina esport, natura i compromís social. Amb més de quaranta edicions, s'ha consolidat com una de les cites participatives més destacades del territori. L'activitat incorpora l'euro solidari, que es destina a projectes socials del Bages, i les inscripcions per a l'edició de 2026 ja estan obertes.