L'Escola Sant Ignasi de Manresa recapta 545 euros per La Marató amb una caminada solidària

L'Escola Sant Ignasi de Manresa i l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) han recaptat 545 euros per a La Marató gràcies a la caminada popular solidària celebrada divendres passat, una activitat ja consolidada que enguany s'ha sumat a la lluita contra el càncer.
Setena edició d'una iniciativa consolidada
La comunitat educativa de l'Escola Sant Ignasi de Manresa va tornar a demostrar el seu compromís solidari amb la celebració de la caminada popular a benefici de La Marató. La iniciativa, organitzada conjuntament pel centre i la seva AFA, ha arribat enguany a la setena edició i ha permès recaptar un total de 545 euros que es destinaran íntegrament a la investigació contra el càncer, temàtica central de La Marató d'aquest any.
La caminada es va celebrar divendres passat i va aplegar un centenar de participants entre mestres, infants i famílies del centre. Tots plegats van completar un recorregut de cinc quilòmetres per camins rurals de l'entorn del barri Mion-Puigberenguer i la zona Universitària-Bases de Manresa, en una activitat de caràcter lúdic, esportiu i solidari.
Implicació del teixit comercial i social
La jornada solidària va comptar també amb una rifa d'una panera amb productes cedits per diversos comerços del barri Saldes-Plaça Catalunya, entre els quals Llobet, Farmàcia Subirats Espinal, La Traca i Carns Rosa. A més, l'entitat Mengem Bages va col·laborar amb la donació de fruita per a tots els participants, contribuint a completar una jornada marcada per la implicació col·lectiva.
Des de l'AFA de l'Escola Sant Ignasi han volgut expressar públicament l'agraïment a totes les empreses i entitats col·laboradores, així com a les famílies i al professorat que han fet possible una nova edició d'aquesta activitat solidària, que any rere any suma suports dins i fora del centre educatiu.
Aportació a La Marató
Els 545 euros recaptats es donaran íntegrament a La Marató, la cita solidària anual més important de Catalunya. Des de diumenge passat, el programa ja ha aconseguit reunir prop de 10 milions d'euros destinats a la recerca sobre el càncer, una malaltia que engloba més de 200 tipologies diferents.
La Marató manté oberta la possibilitat de fer donatius fins al proper 31 de març, amb l'objectiu de continuar impulsant projectes de recerca biomèdica i donar suport a la lluita contra una de les principals causes de mortalitat al país.