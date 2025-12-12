L'Escola de Música d'Artés programa una marató de concerts per tancar l'any

L'Escola Municipal de Música d'Artés inicia aquest cap de setmana un ampli calendari de concerts de Nadal que es prolongarà fins al 19 de desembre. Les actuacions, a càrrec de l'alumnat de totes les edats, mostraran la feina feta durant els primers mesos del curs 2025-2026 i serviran de cloenda del trimestre.
La veu, protagonista del primer cap de setmana
La programació s'estrenarà aquest divendres 12 de desembre a la Sala Dos de Gener amb el concert Nadal a tota veu!, la gran cita dels conjunts corals de l'Escola. Més de 180 alumnes d'un total de vuit corals, juntament amb els grups de Dansa Creativa i Dansa Contemporània, actuaran amb música en directe interpretada pel professorat. L'actuació, una de les més esperades del curs, omplirà de nou la sala.
Diumenge 14 de desembre el Cor Jove sortirà de Cal Sitges per actuar a l'Espai Artium, dins la Fira de Nadal d'Artés. El concert tindrà lloc a tres quarts de dotze del migdia, coincidint amb l'ambient del vermut nadalenc.
El programa vocal s'estendrà també a les residències del municipi el dimecres 17 de desembre, amb la visita dels grups de Música+Gran, organitzats conjuntament amb el programa municipal Activem-nos. Els alumnes hi compartiran nadales treballades durant el trimestre.
La darrera setmana de curs, els infants més petits oferiran diversos petits concerts que explicaran una història nadalenca amb el suport d'alumnes de Teatre Musical. Les actuacions comptaran amb música en directe de professorat i alumnes.
Les formacions instrumentals tanquen el trimestre
La recta final d'activitats arribarà la setmana prèvia a les vacances. Dimarts 16 de desembre, l'Auditori de l'Escola acollirà els concerts dels combos -ComVACC, Little Beatles, Combo Jove i Jazztem-, de les Ventcordades i de l'Orquestra. L'actuació es dividirà en dues sessions: a les 7 de la tarda tocaran ComVACC, Little Beatles i Combo Jove, i a les 8 del vespre serà el torn de Ventcordades, Jazztem i l'Orquestra.
El cicle culminarà el dijous 19 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Dos de Gener, amb els concerts de les grans formacions: Banda Jove, Jove Orquestra, Banda i Orquestra. Un tancament que reunirà tot el treball instrumental fet al llarg de la primera etapa del curs.