L'Espai Plana de l'Om acollirà diumenge un «viatge nadalenc» amb el Quartet Cantorum

Aquest diumenge 14 de desembre a les 12 del migdia, l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa oferirà una nova proposta del Cicle 3/4 de Música amb el concert de nadales del Quartet Cantorum. El públic podrà gaudir d'un repertori ampli que combina peces tradicionals i cançons modernes sota el títol Un viatge nadalenc. Les entrades tenen un cost de 6 euros i es poden adquirir al Kursaal o a la seva web.
Un concert pensat per celebrar les festes
El Quartet Cantorum omplirà l'Espai de la Plana de l'Om amb un programa de nadales que inclou peces tan conegudes com Joia en el món, El rabadà, Fum, fum, fum, Los peces en el río o White Christmas. La proposta forma part del Cicle 3/4 de Música, que cada temporada porta petites joies musicals de format íntim a diversos espais de la ciutat.
Un quartet jove amb arrels manresanes
El grup està format per quatre cantants que actualment cursen el grau superior de cant líric al Conservatori del Liceu: Núria Castaño (soprano), exalumna del Conservatori de Música de Manresa; Anna Galera (mezzosoprano); Edgard Arocena (tenor) i Arnau Segura (baríton). Tots quatre comparteixen trajectòria acadèmica i escènica, i han unit les seves veus per donar forma a un projecte que combina rigor, frescor i sensibilitat musical.
Un viatge nadalenc: tradició i modernitat
La sessió que es podrà escoltar diumenge s'articula sota el títol Un viatge nadalenc, una proposta que ressegueix diferents estètiques i èpoques. El públic podrà sentir nadales tradicionals catalanes i espanyoles, així com clàssics internacionals que formen part de l'imaginari col·lectiu de les festes. Un repertori ampli i variat que busca connectar amb espectadors de totes les edats.
Venda d'entrades i properes cites del Cicle 3/4 de Música
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
El Cicle 3/4 de Música continuarà el diumenge 22 de febrer, també a les 12 del migdia, amb l'actuació del duet format per Natàlia Sánchez (soprano) i Clara Santacana (piano). El programa inclourà obres de Schubert, Holliger, Greger, Strauss, Granados o Brahms, entre altres compositors.