Blaumut torna al Kursaal amb «Abisme», un viatge poètic cap als propis límits

Blaumut tornarà aquest divendres, 12 de desembre, a les 8 del vespre, a la sala gran del Kursaal de Manresa per presentar Abisme, el seu sisè treball discogràfic. El grup aposta per un viatge musical que explora els propis límits a través de relats poètics i melodies de pop brillant, amb incursions en sonoritats híbrides i una mirada més experimental.
Abisme: un salt creatiu cap a nous territoris
La formació integrada per Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov, Oriol Aymat, Manuel Krapovickas i Toni Pagès arriba a Manresa per presentar Abisme, un disc que s'endinsa en els propis forats foscos per comprendre'ls, superar-los i construir-hi a sobre.
El grup afronta aquesta exploració amb la curiositat i la intuïció d'un explorador que decideix saltar a l'interior d'allò desconegut.
El treball combina relats concrets, imatges i sensacions que donen espai a segones lectures i significats amagats. La poesia narrativa que caracteritza Blaumut es fon amb melodies de pop polides i brillants, tot incorporant elements d'altres estils i una notable dosi d'experimentació: instruments de cambra, textures electròniques i pinzellades de pop-rock.
Una banda fidel al Kursaal
La presentació d'Abisme serà la setena vegada que Blaumut trepitja l'escenari del Kursaal, on ja hi ha estrenat els seus treballs anteriors. La sala gran tornarà a ser l'escenari d'una proposta que ha marcat el panorama musical català amb cançons tan populars com Pa amb oli i sal o Bicicletes.
Entrades ja a la venda
Les entrades per assistir a l'actuació tenen un preu de 25 euros i es poden adquirir a les taquilles del teatre o al web del Kursaal.