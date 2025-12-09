Recer obrirà debat al Kursaal sobre el sistema funerari després de l'obra «Mesures extraordinàries»

La cooperativa Recer i el Teatre Kursaal organitzaran una tertúlia oberta després de la funció de Mesures extraordinàries aquest diumenge 14 de desembre. L'espai de diàleg, amb Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Abril Julien, vol obrir una reflexió necessària sobre el sistema funerari i presentar alternatives més humanes i arrelades al territori.
Una tertúlia per aprofundir en els temes de l'obra
La funció de diumenge de Mesures extraordinàries tindrà continuïtat amb una tertúlia que se celebrarà a 2/4 de 8 del vespre, al mateix Teatre Kursaal i sense necessitat d'inscripció prèvia. El públic podrà conversar amb els actors Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Abril Julien en una sessió gratuïta que vol posar sobre la taula els interrogants que planteja l'obra.
El muntatge utilitza l'humor i el naturalisme per retratar el negoci que envolta la mort i els costos -econòmics i emocionals- que aquest comporta per a les persones i la comunitat. La tertúlia permetrà aprofundir en el procés creatiu i en la manera com l'obra qüestiona la mercantilització d'un fet vital.
Recer: una aposta per un model funerari diferent
L'activitat està coorganitzada amb Recer, una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per transformar la manera com la societat afronta el final de la vida. El projecte defensa uns serveis funeraris basats en la proximitat, la transparència i el retorn social, allunyats de lògiques estrictament mercantils.
Recer situa l'acompanyament i les cures al centre, amb l'objectiu de garantir un suport digne i humà en un moment vital sovint marcat per la vulnerabilitat i la desinformació.
Un espai per repensar el sistema funerari
La trobada de diumenge vol contribuir a un debat més ampli sobre la necessitat de recuperar una gestió de la mort més justa, humana i vinculada al territori. L'espai de diàleg servirà per explorar les alternatives reals al model funerari tradicional i per compartir experiències sobre com afrontar el final de la vida des d'una perspectiva comunitària.
Una xerrada prèvia per entendre el negoci funerari
Dos dies abans, el divendres 12 de desembre, Recer organitzarà una xerrada a la Sala d'Actes del Casino de Manresa, juntament amb la cooperativa Som Provisionals. La sessió tractarà sobre el funcionament del negoci funerari, els drets de la ciutadania davant aquests serveis i les opcions alternatives existents. L'activitat serà oberta i gratuïta per a tothom.
Amb aquesta programació, Recer vol continuar impulsant espais de reflexió que ajudin a visibilitzar un sector sovint desconegut i a promoure un model més digne i transparent.