Una campanya de mecenatge busca garantir el futur del Servei d'Acompanyament en el Dol

El Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central ha engegat una campanya de mecenatge per assegurar la continuïtat de la seva tasca d'acompanyament especialitzat i gratuït a persones que han perdut un ésser estimat. La iniciativa s'adreça a particulars, entitats i empreses, amb l'objectiu de reforçar un servei que depèn exclusivament de donacions per mantenir la seva activitat.
Un servei de referència al territori
Creat l'any 1999 per l'associació Caminant Plegats en el Dol, entitat declarada d'utilitat pública, el servei ofereix suport integral i laic en processos de dol a infants, adolescents, famílies, adults i gent gran. Actualment dona cobertura a diverses comarques de la Catalunya Central, com l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Segarra, el Lluçanès, el Moianès i el Baix Llobregat, i atén entre 50 i 80 persones cada setmana.
Acompanyament gratuït i especialitzat
L'entitat posa a disposició de les persones usuàries eines emocionals, recursos terapèutics i espais d'escolta per ajudar a afrontar la pèrdua d'un familiar o persona estimada. L'acompanyament es fa de manera totalment gratuïta i adaptada a cada edat i situació personal, fet que el converteix en un recurs singular i imprescindible dins l'àmbit sociosanitari del territori.
Crida a la col·laboració ciutadana i empresarial
Tot i haver tancat una col·laboració amb la funerària Mémora per acabar l'any i amb la previsió d'establir un conveni de cara al 2026, el Servei d'Acompanyament en el Dol continua depenent íntegrament de les aportacions solidàries. Per aquest motiu, l'associació ha fet una crida oberta a la població i al teixit empresarial de la Catalunya Central perquè col·laborin amb qualsevol aportació, per petita que sigui.
Suport a persones i institucions
La campanya de mecenatge no només vol garantir l'atenció a les persones en dol, sinó també poder donar suport a institucions públiques i privades que treballen en aquest àmbit. Des de l'entitat subratllen que el dol és una experiència universal que requereix recursos especialitzats i continuïtat, i remarquen la importància de la implicació col·lectiva per preservar un servei amb més de 25 anys de trajectòria al territori.