La Catalunya Central consolida el 2025 el model d'atenció integrada social i sanitària

La Catalunya Central ha consolidat durant el 2025 el desplegament dels projectes d'atenció integrada social i sanitària, amb un alt grau de maduresa tant en els models assistencials com en la governança territorial. El balanç presentat als comitès estratègics del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès (BBSM), Osona i Lluçanès evidencia l'evolució positiva d'un model que situa la persona al centre i reforça la coordinació entre salut i serveis socials.
Un model per superar la fragmentació entre sistemes
El desplegament de l'atenció integrada a la Catalunya Central s'emmarca en l'estratègia impulsada pels departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió, conjuntament amb el món local. L'objectiu és superar la fragmentació històrica entre els sistemes sanitari i social i garantir una atenció continuada, coherent i comprensible a les persones en situació de fragilitat, dependència o complexitat social i sanitària. Aquest model dona resposta a una realitat creixent, especialment entre persones grans, amb malalties cròniques, problemes de salut mental o vulnerabilitat social.
Governança territorial i paper clau del RAISS
La governança del model a la Catalunya Central s'articula mitjançant un Comitè Institucional, dos comitès estratègics territorials -un per a Osona i Lluçanès i un altre per al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès- i diversos comitès operatius vinculats als projectes domiciliaris i residencials. Un element central és la figura del RAISS (Referent d'Atenció Integrada Social i Sanitària), que facilita la coordinació entre professionals, impulsa els projectes i garanteix una visió compartida d'atenció centrada en la persona.
Atenció domiciliària integrada, una prioritat consolidada
L'atenció integrada a l'entorn domiciliari és una de les principals apostes del model, tenint en compte que el 93% de la població catalana expressa la voluntat de desenvolupar el seu projecte de vida a casa el màxim temps possible. A Manresa i al conjunt del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, el projecte SISS Manresa s'ha consolidat com un model estable d'atenció a persones amb fragilitat o complexitat al domicili. Durant el 2025 ha ampliat la seva estructura fins a quatre equips territorials multidisciplinaris i ha incorporat la figura de la terapeuta ocupacional.
Al llarg de l'any, el SISS Manresa ha atès 85 persones, amb 74 casos en seguiment actiu, i ha incrementat en 322 hores el Servei d'Atenció Domiciliària respecte a la situació prèvia. El model incorpora tecnologia per facilitar el seguiment compartit dels casos i millorar la coordinació entre professionals socials i sanitaris.
Resposta urgent amb el SAISSED
En aquest mateix territori, el SAISSED dona resposta a situacions urgents o de descompensació que requereixen una activació immediata del SAD. És un recurs temporal i intensiu orientat a estabilitzar situacions complexes i garantir una atenció segura en moments crítics. Durant el 2025, aquest servei ha atès 113 persones.
Osona, referent en la gestió de la cronicitat
A Osona, el Programa de Gestió d'Atenció a la Cronicitat (PGAC) és un dels pilars del model domiciliari integrat. Des del seu inici ha atès 300 persones, amb 184 casos actius actualment. Durant el 2025, el programa ha ampliat la seva implantació a Sant Quirze de Besora, Sant Hipòlit de Voltregà i Centelles, i ha consolidat Vic Nord i Vic Sud com a territoris amb el model plenament desplegat.
El projecte es reforça amb la participació en la plataforma tecnològica ADMIT, que facilita la valoració i el seguiment compartit dels casos i integra informació social i sanitària.
Impuls a la salut mental domiciliària
El 2025 ha estat també un any clau per al desplegament de la salut mental domiciliària a Osona, amb la incorporació d'una terapeuta ocupacional com a referent territorial. Aquesta figura ha permès millorar l'atenció als casos de major complexitat, reforçar els circuits compartits i donar suport als equips abans de l'entrada a recursos més intensius. Paral·lelament, s'han impulsat accions formatives i es treballa en una escala de complexitat comuna.
Consolidació del model a les residències
En l'àmbit residencial, el model d'atenció integrada es troba en fase de consolidació tant al territori BBSM com a Osona. Els comitès estratègics han posat l'accent en l'homogeneïtzació de rutes de complexitat, la millora dels circuits de comunicació, la gestió compartida de la polimedicació i la continuïtat de la formació davant la rotació de professionals. L'ús d'eines comunes com l'ECAP, el Document de Planificació de Decisions i els indicadors de seguiment es consolida com a clau per garantir una atenció segura i de qualitat.
Projectes innovadors i mirada de futur
Entre les iniciatives destacades, Osona ha impulsat una prova pilot a Vic per agilitzar la valoració del grau de dependència, amb un circuit més coordinat entre atenció primària i serveis socials bàsics. El desplegament de l'atenció integrada també ha avançat en la integració digital i la simplificació administrativa.
En paral·lel, l'aprovació de la Llei d'Atenció Integrada Social i Sanitària al Parlament de Catalunya situa aquest model com a estratègic a escala de país. En aquest context, la Catalunya Central es consolida com un territori referent, amb experiències madures i capacitat de treball conjunt per al desplegament del nou model d'atenció integrada.