La falta d'espai i de relleu manté aturat el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa

El Nadal manresà tornarà a viure aquestes festes sense un dels seus esdeveniments més emblemàtics. El Pessebre Vivent del Pont Llarg no se celebrarà tampoc aquest any, ja que continuen sense resoldre's els principals obstacles que ja en van impedir la realització la temporada passada: la manca d'un espai estable i l'absència d'una persona al capdavant de la coordinació.
Un projecte aturat a l'espera de millores
La Comissió del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg, vinculada a la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança de la Mion, ha confirmat que no ha estat possible recuperar el muntatge aquest Nadal. L'any passat, la indisponibilitat de la coordinadora històrica, Àngels Serentill, per motius personals i de salut, i la pèrdua dels espais on es guardava el material van obligar a suspendre l'activitat. Dotze mesos després, la situació continua igual i el pessebre queda aparcat sense una data concreta de retorn, malgrat el gran seguiment que havia assolit, amb més de 2.200 visitants en la seva darrera edició.
Més de tres dècades d'història al barri
La iniciativa va néixer l'any 1987 als baixos del casal parroquial de la Mare de Déu de l'Esperança, al barri de Mion-Puigberenguer-Poal. En els seus primers anys, el recorregut es feia després de la Missa del Gall i el dia de Nadal, amb un format modest però molt arrelat al veïnat.
Un punt d'inflexió va arribar el 2012, quan el pessebre va sortir de l'interior de la parròquia i es va traslladar a l'exterior. L'extensió del recorregut fins a l'aqüeducte del Pont Llarg i la implicació de masies del Poal com a escenaris van donar una nova dimensió al projecte, que va començar a mobilitzar anualment més de 200 figurants i a atreure un volum creixent de públic. Des del 2013, el muntatge estava integrat a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, fet que en va reforçar la projecció.
La pèrdua d'espais, un obstacle clau
Un dels principals problemes actuals és la manca d'un lloc on emmagatzemar i preparar tot el material necessari per al pessebre vivent. Fins ara, aquests elements es guardaven en dependències de la parròquia de la Mare de Déu de l'Esperança, que en un futur hauran d'acollir Càritas Arxiprestal de Manresa.
Aquest trasllat és conseqüència de la venda, el febrer del 2024, de l'edifici del carrer del Joc de la Pilota -on Càritas tenia la seu- a la promotora Drogueda-Can Planas SL, vinculada a l'Heretat Oller del Mas. El projecte preveu convertir l'immoble en una residència per a estudiants i treballadors amb dificultats d'accés a l'habitatge, i les obres ja van començar l'estiu passat. Aquest context ha deixat el Pessebre Vivent del Pont Llarg sense un espai logístic essencial, fet que, sumat a la falta de lideratge organitzatiu, n'ha provocat la continuïtat en suspens.