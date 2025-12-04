Sant Fruitós de Bages instal·la un arbre de Nadal fet completament de ganxet

Sant Fruitós de Bages ha estrenat aquest desembre una decoració nadalenca tan singular com col·laborativa: un arbre de Nadal confeccionat íntegrament amb peces de ganxet, elaborades per un grup de dones del municipi.
Des del mes de setembre, les participants s'han reunit setmanalment al Casal d'Entitats per teixir, cosir i donar forma a cada peça que ha acabat component aquest arbre únic, que ja llueix davant del Nexe Espai de Cultura. La iniciativa posa en valor el talent local, la creativitat i la força de la participació ciutadana, tot convertint un tradicional element nadalenc en una obra col·lectiva d'artesania.
Acompanyant l'arbre, també s'hi pot veure un tió de Nadal abrigat amb una manta de ganxet confeccionada amb la mateixa tècnica i materials, reforçant el caràcter artesanal del conjunt.
Paral·lelament, aquesta setmana s'han distribuït dotze tions més en diferents places del nucli urbà i dels quatre barris i urbanitzacions, contribuint a crear ambient festiu arreu del municipi.
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha expressat l'agraïment a totes les dones que hi han dedicat temps, creativitat i esforç, i ha destacat que projectes com aquest demostren "la gran capacitat del poble per generar iniciatives comunitàries que enriqueixen la vida cultural i festiva".